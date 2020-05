"Veo a Tena bien": Ramón Morales analiza el proceso del técnico de Chivas de Guadalajara

Ramón Morales, legendario ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara, anazlió el ciclo que viene cumpliendo el actual director técnico: Luis Fernando Tena, durante una entrevista exclusiva con el diario La Razón y también habló de su nuevo cargo como coordinador de equipos representativos y formación de talento de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano (ANBM) y la nueva Liga de Balompié Mexicano (LBM).

El ex volante zurdo del Rebaño Sagrado señaló vía teléfonica desde su hogar por la contingencia sanitaria que "poder trabajar en cancha y con los jóvenes, me gustó esa situación. Tengo la experiencia de haber trabajado cinco años en Chivas y se me da la oportunidad de ver la ilusión, esfuerzo y sacrificio que hacen muchos chavos. Yo también fui joven y espero poder ayudar a que intenten y luchen por cumplir sus sueños".

Morales reconoció que le motivó la posibilidad de atraer talento a la nueva Liga

Morales aseguró que las puertas de la LBM también están abiertas para los profesionales que deseen probar nuevas experiencias, más allá de la Liga MX y tras la abolición del Ascenso al reconocer que "una de las funciones que voy a realizar es la formación y captación de talento, vamos a buscar que aquellos jóvenes que tengan la idea de ser profesionales y los que ya son profesionales que tengan una oportunidad en la Liga de Balompié, pues a tratar de prepararlos para que después puedan, si tienen potencial, calidad y el talento necesario, pertenecer a alguno de los equipos de la LBM".

El michoacano, respecto a cómo se dio su llegada a esta nueva competencia, luego de cuatro años de salir de las Fuerzas Básicas del Guadalajara, recordó que "un amigo me invitó, fui y había mucha gente de futbol que conozco. El presidente Víctor Montiel fue mi compañero de entrenador en Chivas, ya lo conocía, después llegó (Carlos) Salcido (presidente de la LBM) y empezamos a platicar y nos mostraron el proyecto". Sobre el nombramiento de su ex compañero agregó que "me puse contento por él (Salcido), es un gran amigo, gran persona y el que le den ese nombramiento se lo ha ganado, tiene gran currículum en lo deportivo, es muy trabajador y honesto y así como yo, estamos en esa parte nueva, en la que estoy seguro que él buscará que podamos tener una Liga buena y de la mejor manera posible".

"Ramoncito", en cuanto al presente del Guadalajara antes del parón forzado por el coronavirus, calificó el trabajo de Luis Fernando Tena en la dirección técnica del Rebaño como positivo y analizó que "en términos generales lo veo bien (a Chivas), empezó de menos a más, antes de que se detuviera la liga por la pandemia el equipo ya estaba en zona de clasificación y tenía tres partidos sin perder, eso me dice que es un proceso que va lento, pero muy bien, yo veo a Tena bien, veo a Ricardo (Peláez) haciendo su trabajo".