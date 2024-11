Las Chivas podrían estar frente a una gran encrucijada de cara al armado de la plantilla para el próximo Torneo Clausura 2025. Y es que el Rebaño parece ya tener cubierto el cupo de delanteros, pero además Alan Pulido estaría dispuesto para regresar a la institución, lo cual podría representar un salto de calidad en el ataque rojiblanco.

Lo curioso de todo esto es que Pulido, quien ha lanzado varios guiños a Chivas, es también el último jugador que salió del Rebaño en una buena venta para la institución. La gestión de Amaury Vergara, la cual acaba de cumplir cinco años, ha tenido problemas a la hora de poder obtener ganancias con los elementos de su plantilla.

Chivas también necesita vender: Pulido fue la última gran transferencia

Si bien la afición de Chivas exige con razón una mayor inversión de la directiva encabezada por Amaury Vergara, lo cierto es que una institución como el Rebaño también debería ser capaz de obtener sus propios ingresos. Si los millones no llegan como una inyección del mandatario, deberían de hacerlo mediante ventas del primer equipo.

En los últimos años Chivas ha intentado ajustar su modelo y su planificación , revalorizando su plantilla, renovando a sus referentes y apostando por varios juveniles. Ahora, sin embargo, pareciera faltar el último paso: poder vender para ingresar dinero y seguir retroalimentado la plantilla del primer equipo.

Pulido se fue hace cinco años, pero Chivas no volvió a tener grandes ventas (Imago7)

Hay que remontarse hasta 2019 para encontrar la última gran venta de Chivas. Alan Pulido fue transferido al Sporting Kansas City tras coronarse campeón de goleo, por una suma superior a los ocho millones de dólares. A partir de allí, el Rebaño no volvió a ingresar grandes sumas al desprenderse de sus activos.

Chiquete y el Piojo: ¿Las próximas ventas de Chivas?

Aunque suene extraño por tratarse de dos de los mejores jugadores rojiblancos, puede que Chivas tenga que pensar en una inminente venta de Jesus Orozco Chiquete o Roberto Alvarado, quienes despiertan interés en varios equipos de México y del exterior. Claro está que lo ideal sería poder ubicarlos en Europa para no reforzar a rivales de la Liga MX.

Chiquete Orozco ya tuvo sondeos del futbol italiano y sus cortos 22 años lo ponen en buena posición para una eventual venta a Europa. El Piojo, por su parte, fue pretendido por Flamengo y cabe recordar que en caso de ser vendido, la mitad del dinero irá a parar a Cruz Azul por conservar el 50% de su ficha.

¿Serán Chiquete y el Piojo las próximas ventas de Chivas? (Imago)

Los últimos reportes, incluso, aseguran que otros elementos como Fernando Beltrán y Érick Gutiérrez también podrían salir si aparece alguna buena oferta. Esto no puede entenderse si no es por una necesidad de vender, puesto que Alan Pulido fue el último jugador que generó grandes ingresos. De esta manera ya no habría excusas para salir al mercado en busca de refuerzos de jerarquía.

Las últimas ventas de Chivas han sido por cifras bajas