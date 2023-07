Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, es consciente de la enorme responsabilidad que tiene en la nómina rojiblanca. Así lo dejó en claro este domingo, durante la conferencia de prensa previa a la visita al Sporting Kansas City, en Children’s Mercy Park.

El atacante estelar del Rebaño Sagrado reiteró que “me ha hecho bastante bien desde que ha llegado Pauno, todo su cuerpo técnico. A veces, con 20-21 años tomé decisiones que quizás me llevaron por un mal camino, pero creo que de los errores se aprende“.

El Gru Vega agregó que “después llega mi familia. Mi esposa, mis hijos, que siempre me han arropado, han sido mi soporte del día a día, que me han puesto los pies sobre la tierra, que me han ayudado mucho a crecer y después, todo el apoyo de mis compañeros“.

Alexis Vega recordó su rol en Chivas

El delantero del Guadalajara recordó este domingo en Children’s Mercy Park, la carga que le asignó el entrenador Veljko Paunovic al afirmar que “él me puso ese rol de ser líder, de dar un buen ejemplo a los jóvenes, pero sigo trabajando. Ahora me siento más maduro, estoy tranquilo y tengo mucha responsabilidad dentro del equipo“.

Vega advirtió que “ahora, con las lesiones que he tenido, he madurado mucho más, he visto que lo más importante es mi carrera. Así que tengo que fortalecer bien mis rodillas, tengo que cuidarme la alimentación, tengo que dormir bien y también son cosas que me he puesto a pensar junto a mi esposa, que no puedo dejar pasar más tiempo. Tengo que ser lo más profesional posible y estoy seguro que con esos hábitos voy a crecer mucho más como persona, como jugador y voy a sacar la mejor versión de mi“.

La responsabilidad en Chivas de Alexis Vega

El estelar atacante de las Chivas reveló que “sé que tengo una gran responsabilidad. No sólo yo, 10-11 compañeros que están dentro del terreno de juego, más los que están en la banca. Sabemos lo que nos estamos jugando, sé lo que tengo que hacer mañana en el terreno de juego, si bien o mal estoy apenas tomando el ritmo que necesito, sé todo lo que tengo que hacer y sacrificar para sacar el resultado“. Vega agregó que “estoy con toda la confianza que puedo marcar la diferencia en una jugada, que puedo ayudar a dar una asistencia para que el equipo pueda ganar, pero eso no se habla, se demuestra dentro de la cancha“.