El pasado viernes Chivas regresó a la Liga MX con un empate ante FC Juárez por la jornada cuatro del Apertura 2023. Por otro lado, en el regreso, Alexis Vega volvió a demostrar los motivos por los que aún no se encuentra totalmente recuperado.

No hay dudas de que el Gru es un futbolista clave en el Rebaño Sagrado debido a que es uno de los jugadores más desiquilibrantes que tiene el plantel. A su vez, frente a los Bravos volvió a demostrar que quiere convertirse en el ese jugador qu marcar la diferencia.

A su vez, en su regreso a la Liga MX, Alexis Vega logró abrir el marcador luego de una gran jugada colectiva. Definió a quema ropa luego de que Alfredo Talavera haya dado un rebote muy largo tras atajar el gran tiro que había enviado Roberto Alvarado.

Sin embargo, el extremo estrella de Chivas volvió a demostrar que no está totalmente al 100% para jugar. Al igual que en la Liguilla, el Gru no terminó los 90 minutos y fue reemplazado a los 67 minutos por Ricardo Marín. Queda claro que el estado físico no es el optimo y que aún lo lleva de a poco para que no se resienta de su lesión.

¿Qué sigue para Chivas en el Apertura 2023?

Tras el empate de ante FC Juárez por 1-1, Chivas volverá a ver acción el próximo martes en el Estadio Akron por la jornada cinco del Apertura 2023. Será ante Tijuana a las 19:00 del Centro de México.