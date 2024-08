Chivas se encuentra en plena preparación para jugar contra Los Angeles Galaxy por la jornada tres del Grupo Oeste 2 de la Leagues Cup 2024. En medio de esto el exjugador del Rebaño Sagrado señaló el peor destino para el Guadalajara de Fernando Gago tanto en el torneo binacional como en la Liga MX. A su vez, marcó lo que muchos piensan que falta en el Guadalajara de Amaury Vergara: dinero.

El equipo de la Perla Tapatía tiene una dura parada cuando se juegue su continuidad en el torneo internacional. El Rebaño Sagrado necesita ya sea en los 90 minutos como en la tanda de penales debido a que con un empate queda fuera porque iguala la misma cantidad de puntos con San Jose Earthquakes.

Por otro lado, todos los ojos están puestos en la directiva y en Fernando Gago por lo que sucederá en los próximos meses. Sin embargo, Claudio Suárez, que fue campeón con el Rebaño Sagrado y brilló en la Selección Mexicana, lanzó un durísimo análisis sobre lo que sucederá mañana en California.

“Galaxy anda muy bien. Es un equipo fuerte y creo que va a estar parejo. Es más, me atrevo a decir que le gana y echa afuera a Chivas. Ojalá que no jaja”, expresó el exjugador a Alex Ramírez. A su vez, como muchos chivahermanos piensan, señaló que este equipo no está para ganar el certamen nacional porque no invierte dinero.

El Chivas de Fernando Gago se prepara para enfrentar a LA Galaxy. (Foto: Imago7)

“Los últimos años lo más cerca fue que pierde la final. Lo tenían ganado, 20 minutos y se lo dio vuelta Tigres. Falta experiencia y manejo de partidos. A nosotros también nos pasó que perdimos una final contra Necaxa”, consideró.

Y agregó: “Siento que a este equipo de Chivas le falta esa experiencia y competir con equipos que invierten fuerte. Al mismo América hay que reconocerle el trabajo de Santiago Baños ha hecho un buen trabajo. Siempre se están protegiendo. Se va el cabecita rodríguez y ya tiene a otro, se va quiñones y ya tiene a otro. ¿De dónde va a sacar Chivas? Tienes que ir por los seleccionados, los que estén en su mejor momento, no se los venden, no quieren ir a Chivas. Antes nos moríamos en venir a Chivas porque te pagaban bien, porque era el equipo popular y era protagonista para pelear títulos. Hoy en día prefieren ir a rayados o tigres porque la estructura es muy buena. En eso Chivas se ha rezagado un poquito. Creo que veo a Chivas en desventaja y no lo veo para pelear para ser campeón”.