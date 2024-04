Chivas es uno de los clubes más importantes de la historia de México; sin embargo, eso no significa que todo esté bien en el conjunto rojiblanco, ya que hay problemas que ha arrastrado el equipo desde hace muchos años, por lo que esta leyenda del balompié nacional reveló el principal problema del Rebaño de Fernando Gago.

Jared Borgetti es una voz autorizada ya que fue multicampeón en la Liga MX, jugó un Mundial con México, emigró a Europa e inclusive tuvo su oportunidad de jugar en el Guadalajara, por lo que analizó lo que se vive en el chiverío y fue contundente con su veredicto.

El histórico goleador mexicano aseguró que al Rebaño le hace falta más construcción de juego ofensivo, por lo que históricamente la escuadra tapatía ha adolecido de goleadores, aunado a la presión que se vive en una institución tan importante como lo es la rojiblanca.

“Sabemos que siempre le ha costado a Chivas la creación de juego, si no lo tienes difícilmente vas a tener goles y una cosa lleva a la otra: no tiene goleadores. Si no creas opciones de gol, difícilmente un jugador va a tener una y te la va a meter en cada partido.

“Si creo que Chivas arrastra con muchísimas cosas: la presión, la esperanza de la gente de que el equipo juegue bien, los jugadores intenten de hacer más de lo que pueden hacer”, explicó Jared Borgetti en ESPN.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío del Clausura 2024?

El choque entre Chivas y Atlas tendrá a dos adversarios con realidades sumamente opuestas, en donde los rojinegros quieren hacer más decorosa su participación en el Clausura 2024 debido a que ya están eliminados, mientras que el Guadalajara busca meterse directamente a la Liguilla en el choque que se jugará el sábado 28 de abril en la cancha del Estadio Jalisco en punto de las 21 horas.