En las Chivas de Guadalajara de la década de los 90 surgieron varios futbolistas de calidad comprobada que se consolidaron en la institución y arrojaron el título del Verano de 1997 bajo las órdenes de Ricardo Ferretti, por ello siguieron con un buen nivel que los mantuvo compitiendo durante al menos cinco años por los primeros lugares del futbol mexicano.

El Rebaño Sagrado produjo a varios canteranos que se fueron ganando un lugar en la plantilla y por ello en el futuro llamaron la atención de otras escuadras como fue el caso de Camilo Romero, un defensor zurdo que mostró un incremento en su nivel y esto le valió para salir del equipo de sus amores a varias escuadras, aunque volvió en tres ocasiones.

Javier Aguirre corrió a Camilo Romero de Pachuca

El Chavalon, como es conocido en el ámbito futbolístico, no tiene el mejor recuerdo de Javier Aguirre, quien también jugó con Chivas justo en la época donde Camilo Romero se iba abriendo paso como uno de los canteranos, sin embargo esto no sirvió de mucho cuando ambos coincidieron en Pachuca con el Vasco como entrenador.

Camilo Romero no ha logrado dirigir en algún equipo de Liga MX. FOTO: IMAGO

“Me habla a su cuartito y así como es él: ‘Te vas a ir a la chingada’. Si en algún lado me porté bien fue en Pachuca. Nunca supe porqué me echó si había hecho un un buen torneo, la Liguilla ya no la juego yo, la jugó Octavio Valdez”, relató Romero al podcast ‘El Re Portero’ que conduce Yosgart Gutiérrez.

Cuando el zaguero quiso cuestionarle al Aguirre su decisión con una pregunta muy concreta, no recibió la mejor de las repuestas: “¿Pero por qué, Vasco?”, en tanto que el ahora seleccionador nacional no tuvo reparo en reaccionar muy a su estilo: “Porque quiero, te vas, ya me tienes hasta la madre”.

Camilo Romero jugó en cuatro etapas distintas en Chivas, donde logró conseguir un campeonato en 1997 y esto le valió para llegar hasta la Selección Mexicana en diferentes momentos de su carrera. Jugó en Pachuca del 2000 al 2001 y también pasó por escuadras como Morelia, Querétaro, Toros Neza, León y Puebla, por mejconar algunos.