En las Chivas de Guadalajara la directiva está poniendo todos sus esfuerzos por hacer que el fichaje de Orbelín Pineda sea una realidad lo antes posible, pero también hay un tema que incide directamente en este deseo y se trata de lo que está sucediendo con Jesús Orozco Chiquete, quien pretende marcharse a Cruz Azul.

La situación entre Chiquete y el Rebaño Sagrado no es de lo mejor, ya que el futbolista no se ha presentado a entrenar desde que reportaron los jugadores a los exámenes médicos, primero por haber contraído el virus de chikungunya y más tarde porque, le informó a la dirigencia, que tenía secuelas del padecimiento que lo afectó.

Chiquete sería culpable de que no llegue Orbelín

En este sentido, la directiva de Chivas le ha pedido al zaguero que reporte con el plantel en Zacatecas que esta tarde jugará contra los Mineros, pero el futbolista ha hecho caso omiso, con lo cual podría ser sancionado en los próximos días, pero esto se debe a sus intenciones de que Amaury Vergara acepte el pago de los 11 millones de dólares que vale su cláusula en distintos plazos por parte de Cruz Azul, a lo cual se ha negado.

Chiquete no se quiere quedar en Chivas. (Foto: Jaime Lopez/JAM MEDIA)

Esto traería consecuencias graves para las intenciones de poder fichar a Orbelín Pineda: “Se podría quedar en Chivas. Cruz Azul no ha pagado y la negociación se tambalea. Chivas no cede un milímetro. Un solo pago o no habrá trato. La promesa para Chiquete sigue, le ayudarían a salir en verano a Europa“, fue lo que publicó el reportero Erick López en su cuenta de X.

La intención de Guadalajara es usar ese dinero por el Chiquete para solventar el costo de Pineda, quien está analizando salir del AEK de Atenas para volver al equipo con el que fue campeón en el 2017 bajo el mando de Matías Almeyda. No obstante, de no concretarse el traspaso de Chiquete a La Máquina se podría complicar el arribo del Maguito a la Perla Tapatía.

Por el momento el Rebaño únicamente ha sumado a Miguel Tapias como refuerzo procedente de Minnesota de la MLS, pero surgido de la cantera de Pachuca. Se espera que la siguiente semana haya mayores novedades acerca de más contrataciones porque también tienen en la mira a Luis Chávez del Lokomotiv de Moscú.