Tras quedarse con la Copa Oro 2023, Jaime Lozano dio a conocer su primera lista de convocados para la Selección Nacional de México. Quien recibió su primer llamado al Tri fue Jesús Orozco, que en diálogo con la prensa comentó sus sensaciones tras recibir su primera citación.

A lo largo de este año el Guadalajara se ha convertido en uno de los principales equipos a seguir en el certamen nacional. Sin embargo, tras haber sido subcampeón del Clausura 2023, el Rebaño Sagrado solo recibió el llamado e un puñado de jugadores.

Por otro lado, quien recibió su primera citación a la Selección Nacional de México fue Jesús Orozco. En diálogo con la prensa dio detalles sobre cómo recibió la noticia y qué sensaciones le dejó su primera convocatoria al Tri de Jaime Lozano.

“Lo primero que pensé fue una alegría muy enorme. Es algo por lo cual venía trabajando. Ser seleccionado de tu país es algo muy importante, motiva y da una responsabilidad más grande. Creo que en lo personal me motiva en mi carrera. Espero sea la primera de muchas. Hay que levantar la mano y luchar por un puesto”, expresó Chiquete Orozco.

Y agregó: “Pensé primeramente en mi familia, En mim mamá, en cuando me me llevaba a entrenar. cuando mi mamá lloraba cuando me pegaban una patada. Pensé en mi hijo y mi pareja. Creo que fue muy importante todo eso porque ellos me ayudan a sumar y es un entorno muy sano y me han sabido mantener los pies bien sobre la pierna”.

¿Cuándo vuelve a ver acción Chivas en el Apertura 2023?

Luego de caer ante Santos Laguna, Chivas volverá a ver acción en el Apertura 2023 ante Rayados de Monterrey en el Estadio Akron. A su vez, el próximo sábado 16 jugará el Clásico Nacional ante América.