Javier Hernández, jugador de las Chivas de Guadalajara tiene bien ganado un lugar dentro de la Premier League por lo que hizo con Manchester United, pero otro jugador mexicano como lo es Raúl Jiménez está acechando la marca goleadora del futbolista rojiblanco, jugando con el Fulham donde ha recuperado parte de su mejor rendimiento.

Jiménez ha vuelto a ser ese artillero letal dentro del área después de una lesión que lo mantuvo lejos de la contundencia que se le había conocido en el Wolverhampton, por lo cual ha tomado un segundo aire que lo tiene cerca de los 53 goles que anotó Chicharito Hernández en su paso por el futbol inglés tanto con los Red Devils como con el West Ham.

La advertencia de Raúl Jiménez para Chicharito

“Sería un gran orgullo para mí (romper la marca de Chicharito), espero lo más pronto posible romper el récord para ayudar al equipo a escalar posiciones. Sería un gran orgullo convertirme en esa persona, en ese jugador con más goles en la Premier League, es el fruto de todo el trabajo de estos años en Inglaterra”.

Jiménez y Chicharito ha compartido vestidor en el Tricolor. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

“Chingarle día a día, rifarse para estar aquí, no es nada fácil. Primero al principio me vine joven, dejando a la familia, mi primera experiencia viviendo solo, llegar a un equipo donde no tuve la continuidad que me hubiera gustado, nunca darme por vencido, seguir adelante, buscando otras opciones, con ofertas de otros lados”, fue parte de lo que explicó Jiménez a TUDN.

Javier Hernández dejó Guadalajara para unirse a las filas del Manchester United con Alex Ferguson en el 2010 y desde el inicio de su era en Inglaterra empezó a marcar goles importantes, por lo cual se ganó un lugar en el 11 inicial del legendario estratega y de la afición que lo sigue recordando con gran cariño, mientras que Jiménez tuvo buen paso por los Wolves hasta que lo liberaron para firmar con los Cottagers, donde ha marcado 11 tantos, pero reconoce que este repunte en su carrera se debe a la toma de decisiones acertadas.

“Siempre he tenido muy claro cuáles son mis prioridades y objetivos, estoy contento por cada decisión que he tomado, sí es difícil por lo que uno vive, por lo que uno pasa pero afortunadamente he tomado grandes decisiones en mi carrera y creo que todas han sido para mi beneficio y quiero seguir así”, apuntó Jiménez.