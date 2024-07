Jesús Orozco Chiquete es uno de los jugadores más importantes con los que cuenta la Liga MX, por lo que la directiva de Chivas no desea que salga de la institución a menos que sea a Europa y dejando ganancias millonarias al club, situación que ha complicado su traspaso al Anderlecht, principal interesado.

Hace unas semanas se dio a conocer que la escuadra de Bélgica habría mandado una oferta a la directiva del Guadalajara por su canterano; sin embargo, la propuesta habría quedado muy por debajo de las pretensiones de la directiva tapatía, por lo que fue rechazada de inmediato.

Sin embargo, se reveló que en las últimas horas, el conjunto europeo habría mejorado su oferta, aunque todavía seguiría debajo de los seis millones que quiere ganar Amaury Vergara y compañía, por lo que la gente del chiverío prefirió ni responder a los llamados del conjunto belga, según reveló el comunicador José María Garrido.

“Tengo entendido que el Anderlecht ya puso una segunda propuesta sobre la mesa, no me dieron cifras, pero seguía sin alcanzar los seis millones que pedía en la primera cláusula la gente de Guadalajara para poderlo dejar salir. Chivas no aceptó, es más, ni siquiera respondió a esa segunda propuesta.

“Da la impresión de que Chiquete está molesto porque Chivas no ha sido ni frontal ni claro por el hecho de que no respondieron a la segunda propuesta. Con todo de que no llegaba todavía a los seis millones que pedía Chivas en primera instancia”, explicó el comunicador a través de su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Querétaro contra Chivas?

Tras un pésimo arranque de torneo del Guadalajara, el Rebaño visitará a los Gallos Blancos como parte de la jornada 3 del Apertura 2024, duelo que se disputará el próximo martes 16 de julio en el Estadio Corregidora en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.