Fichó con Tapatío en medio de la polémica, hoy reportan que no tiene cualidades para jugar en Chivas

Chivas es uno de los clubes más grandes que existen en México y en todo el continente, por lo que no cualquier futbolista es capaz de portar la camiseta rojiblanca, ya que es necesario ser fuerte mentalmente y contar con el talento suficiente.

Con la llegada de la comitiva española que fue comandada por Fernando Hierro, el Guadalajara adoptó la postura de contratar a varios juveniles de diversas partes de México y Estados Unidos para que terminen su proceso formativo en Verde Valle y posteriormente den el salto al primer equipo.

Sin embargo, dentro del redil se estaría suscitando una nueva controversia, en donde el extremo Bruce El-Mesmari seguiría trabajando con el primer equipo, pese a que se anunció que será inscrito con el Tapatío; sin embargo, dentro del cuerpo técnico de Fernando Gago se habría comentado que el juvenil no tendría el nivel para poder ascender al primer equipo, al menos así lo reveló el reportero de Quiero TV, Ricardo Durán.

“En la parte final del video alcanzábamos a ver al juvenil Bruce El-Mesmari, que acaba de llegar y está en Tapatío, pero me dicen que no le alcanza el futbol para estar en el primer equipo, no ha logrado convencer ni a los auxiliares ni a la gente del Tapatío para que influyan y se vaya a competir por un lugar en el Club Deportivo Guadalajara.

“Me dicen: ‘está bien complicado. No se le ve. Es más, Jesús Brígido, como está ahorita de bajo de nivel, es diez veces mejor’”, reportó el comunicador a través del canal de YouTube, Juéguele.

La contratación de El-Mesmari estuvo llena de polémica no solamente porque venía de jugar en el América, sino que también porque su fichaje se habría debido al pago de un favor que tenía pendiente la directiva rojiblanca con la representante Mariel Duayhe, quien también es la agente de Erick Gutiérrez.

