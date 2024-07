Chivas se prepara para volver acción en el Apertura 2024 de la Liga MX cuando debute ante Toluca en el Estadio Akron. En medio de esto dan a conocer el futbolista que es prescindible para Fernando Gago en el Rebaño Sagrado.

El Guadalajara se encuentra muy atento a todo lo que sucede en el mercado de pases ya que varios de sus jugadores son sondeados por varios clubes nacionales. En las últimas horas se dio a conocer que Jesús Orozco Chiquete podría llegar a Cruz Azul.

Por otro lado, la semana pasada fue Toluca el que se interesó por Fernando González ya que busca un medio contención para el próximo torneo. De momento solo habrían sido un simple sondeo, pero Jesús Bernal explicó por qué es uno de los jugadores que Fernando Gago está dispuesto a dejar ir.

“En este caso el Oso pudiera ser una alternativa. De los tres es el más prescindible porque no es del agrado de Fernando Gago. No es un jugador que él considere que sea un futbolista fundamental. Es alguien que entra de recambio. Lo estuvo pensando para jugar de central y que por ahí puede darse esa situación”, expresó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

Cabe destacar que el Oso González no fue la primera opción del entrenador argentino a lo largo del Clausura 2024. No hay que olvidarse que en esa posición siempre fue titular Erick Gutiérrez, por lo que no sería extraño que lo dejen salir.

Anderlecht insistirá por Jesús Orozco

El mercado de pases sigue abierto y Chivas piensa en los mejores jugadores para reforzar a su escuadra. A su vez, reportan que Jesús Orozco es buscado por el Anderlecht de Bélgica. Diferentes medios indican que el Rebaño Sagrado rechazó una oferta competitiva, pero varios reportes marcan que el futbolista presiona por salir.