Alan Pulido se ha convertido en un refuerzo de efecto inmediato en las Chivas, ya que se ha convertido en el centro delantero estelar del plantel rojiblanco ganándole el puesto a Chicharito Hernández, Armando González y hasta a Teun Wilke gracias a la alta cuota goleadora que ha registrado.

Desde su llegada al Guadalajara, Puligol ha participado en tres partidos de Liga MX, en donde ha anotado en todos ellos; sin embargo, le anularon uno contra Xolos y otro contra Toluca, el cual desató la polémica en todo el futbol mexicano.

Es por eso que el delantero tamaulipeco está dispuesto a continuar como un referente, ya que está consciente de las altas expectativas que se generaron con su regreso al redil como refuerzo para este Clausura 2025.

“Obra de Dios. Me ha ido muy bien aquí, jugando en el Akron. Ahora que regresé, en mi primer partido con gol, y ahora otra vez. Contentísimo por mi, mi familia y toda la gente que viene a ver. Llegué con grandes expectativas, quiero seguir por esa línea, dándole alegrías a la afición”, explicó el delantero al término del partido en palabras para Amazon Prime.

Con respecto al partido contra el Pachuca, Puligol admitió que se les complicó por el gol tempranero y la expulsión, pero destacó el trabajo que realizó todo el equipo para conseguir el triunfo, que reconoció que era lo más importante.

“Un partido complicado, era importantísimo sacar tres puntos en casa ante un rival complicado. Creo que por lapsos jugamos muy bien al futbol. La expulsión nos complicó más, pero lo importante es que ganamos en nuestra casa.

“Al final recibimos un gol tempranero y eso nos motivo. Sabíamos que no podíamos relajarnos, teníamos que dar un plus. Gracias a Dios me encontré con el gol, luego Romo en táctica fija. Hay que seguir por esa línea, seguir sacando partidos que queremos ir sumando de tres en tres“, concluyó.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. San Luis?

El compromiso correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2025 se llevará a cabo a media semana, es decir, está programado a disputarse en el Estadio Alfonso Lastras el próximo miércoles 26 de febrero en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.