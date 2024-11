El duro golpe que recibirá Raúl Rangel de Javier Aguirre para el México vs. Honduras de Nations League

El portero de las Chivas de Guadalajara, Raúl Rangel es parte de los seleccionados que convocó el técnico Javier Aguirre para la Fecha FIFA de este fin de semana, donde México se enfrentará a Honduras este viernes en el partido de Ida por los Cuartos de Final de la Nations League que se realizará en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Este miércoles 13 de noviembre el conjunto Tricolor llegó a suelo catracho para este importante compromiso que será la Ida de los Cuartos de Final, ya que el duelo definitivo se jugará el siguiente martes en la cancha del Nemesio Diez de Toluca y la mala noticia que se perfila para el guardameta del Rebaño Sagrado está cerca de confirmarse.

El golpe bajo para el Tala Rangel en el Tricolor

De acuerdo a información de Fox Sports, el Tala Rangel no está considerado para ser el portero titular en este partido que se disputará la noche del viernes, debido a que el Vasco Aguirre tiene en mente utilizar a Luis Malagón de América y Guillermo Ochoa es el favorito para el encuentro que se jugará en suelo azteca.

Tala Rangel es uno de los indiscutibles en el 11 titular del Rebaño. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

“ Pese a que todavía alista al once titular, Carlos Rodrigo Hernández, periodista de FOX Sports y que sigue de cerca al representativo Tricolor, ya tiene claridad sobre quién ocupará el puesto de portero para el choque en el estadio General Francisco Morazán y no es otro que Luis Ángel Malagón, aunque eso no descarta a Guillermo Ochoa para el choque de vuelta”, fue parte lo de que publicó el portal del citado medio.

Resulta un duro golpe para el arquero de Chivas debido a que fue el guardameta que estuvo en el arranque de esta tercera etapa de Javier Aguirre en la Selección Mexicana, en el partido contra Nueva Zelanda, dejando buenas sensaciones en el estratega, quien lo ha considerado en las siguientes Fechas FIFA.

Pero tal parece que para esta ocasión el timonel mexicano echará mano de los porteros con mayor experiencia al jugarse el pase a las Semifinales dentro de la Nations League y no hay buenos recuerdos frente a los catrachos, así que Aguirre no quiere correr riesgos.