La espera estaría por terminar y todo estaría listo para que Chivas haga oficial su salida de Televisa para ser transmitido a partir de ahora por Amazon por los próximos cuatro años, por lo que la empresa de streaming habría tomado una decisión que complica a Emilio Azcárraga el igualar la oferta.

Desde hace varias semanas, el Guadalajara ya tendría un acuerdo con la gente de Amazon para la transmisión de los compromisos en el Estadio Akron a partir del próximo Apertura 2024; sin embargo, no se ha podido hacer oficial debido a que Televisa no habría confirmado que no renovará, por lo que tiene hasta el 3 de julio para hacerlo.

Es por eso que el comunicador de As México, César Huerta, reveló que será muy complicado para la televisora superar por un dólar la propuesta de la compañía de streaming, ya que la oferta global sería de 120 millones de dólares, en donde vendrían incluidos Chivas Femenil, Tapatío y las divisiones inferiores.

“Pregunté, ¿la intención con Amazon sería eso mismo, lo que le estás ofreciendo a Telemundo, lo tendría Amazon para México? La intención es que sí. Amazon transmitiría a Chivas, Chivas Femenil, al Tapatío y a las Subs.

“La oferta, aunque mucha gente insiste en los 20 millones, me han dicho que es bastante más porque incluye todo el paquete, Femenil, Tapatío, las Subs e incluye más mercados: México, Centro-Sudamérica y Europa.

“Si Chivas tiene en el papel una oferta de 120 millones de dólares por cuatro años, por Chivas, Chivas Femenil Tapatío y las Subs, a Televisa no le interesan (las otras tres). Lo que hay que igualar y superar es eso y Televisa no va a comprar a la Femenil al Tapatío ni a las Subs”, explicó el reportero en su canal de YouTube.

¿Amazon compartiría su señal en algunos partidos?

El propio César Huerta reveló que el plan de la compañía de streaming es quedarse en exclusiva con todos los partidos de local del Guadalajara debido a las complicadas negociaciones y alto costo para hacerse de los derechos de transmisión del chiverío, por lo que no compartirían la señal con ninguna televisora dentro de México.