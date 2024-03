¿En cuál posición de la tabla general estaría Chivas si los árbitros no lo perjudicaran en el Clausura 2024?

No es una sorpresa que Chivas esté siendo perjudicado por el gremio arbitral durante todo este Clausura 2024, ya que los silbantes han cometido muchas equivocaciones en contra del Rebaño, errores que han costado varios puntos para la escuadra rojiblanca, la cual hoy estaría entre los mejores de todo el futbol mexicano.

El Guadalajara actualmente se encuentra fuera de la zona de calificación directa o a través del Play-In, debido a que solamente tiene 16 puntos de 36 disputados, por lo que las alarmas se están encendiendo en la escuadra de la Perla de Occidente.

Sin embargo, es un hecho que el arbitraje ha perjudicado a la escuadra tapatía a lo largo de todo el Clausura 2024, pifias de los silbantes que han alejado a los rojiblancos de los primeros puestos, ya que por las malas decisiones de los silbantes se han escapado seis puntos en el semestre.

En pocas palabras, en caso de que Chivas hubiera sumado esas seis unidades, estaría por lo menos en la quinta posición general con 22 puntos, empatado en puntos con Cruz Azul, Pachuca y Tigres.

Penalti contra Mazatlán

El partido terminó empatado a dos goles; sin embargo, si el silbante Adonai Escobedo hubiera marcado el penalti claro tras un golpe sobre Ricardo Marín, el Rebaño se hubiera ido arriba en el marcador por 3-0, sentenciando el triunfo. En pocas palabras, el error del colegiado le costó 2 puntos al Rebaño.

Penalti contra Necaxa

El silbante Brian González no observó, ni con ayuda del VAR, el claro penalti que le cometieron a Ricardo Marín dentro del área por parte de Alan Montes, quien va directamente a derribar al jugador del Rebaño. En caso de marcarse esa pena máxima, el chiverío hubiera empatado, es decir, ese error le costó un punto al Guadalajara.

Penalti contra América

El Guadalajara pudo haber ganado el partido contra las Águilas en una jugada en la que el Piojo Alvarado se metió al área, pero fue derribado con un cabezazo de Sebastián Cáceres, jugada que no fue revisada y que no se marcó como pena máxima. El Rebaño perdió tres puntos.