Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, habló instantes después del sellar el empate 0-0 con Pachuca en el Estadio Akron. Un partido correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El canterano reconoció la mejoría en el desempeño del equipo, pero insistió en las carencias en ataque, para volver a concretar un triunfo.

El estelar volante del Rebaño Sagrado apareció el sábado frente a los Tuzos en una novedosa doble contención, junto a Érick Gutiérrez. El rojiblanco platicó con Telemundo Deportes, aún sobre el césped del Gigante de Zapopan y afirmó lo que falta afinar para volver a ganar.

El Nene Beltrán señaló a Telemundo Deportes tras el empate, que “fue bueno el mejoramiento (mostrado ante Pachuca), pero queríamos ganar. Creo que el equipo está muy satisfecho con el resultado. Estamos un poquito dolidos como grupo por como se están dando las cosas, pero hay que seguir trabajando, no pasa nada“.

¿Qué le está faltando a Chivas para volver a ganar?

El mediocampista del Guadalajara insistió en que “la falta de gol es lo que nos hace falta. Creo que la contundencia, tener más ganas de meter gol, de ganar el partido; en esa parte creo que nos está faltando mucho y bueno, hay que seguir trabajando. Soportar ahorita como está la cosa, aguantar, pero con el trabajo como siempre lo hemos hecho, vamos a salir adelante“.

Sobre la carencia de goles, Beltrán advirtió que se necesita: “Convicción. Creo que mucha convicción, en delantera de ser contundentes, de pegar primero, de controlar el partido. Creo que esa parte no la estamos teniendo y al final nos está costando que no estamos teniendo puntos“.

¿Cómo se sintió Nene Beltrán al lado de Érick Gutiérrez?

Fernando Beltrán, en cuanto a la doble contención que ejerció el sábado junto a Érick Gutiérrez, reconoció que “bien, con el que sea me siento bien. La realidad es que no hay ninguna diferencia al final corremos, metemos, luchamos. Lo único que queremos es ganar, no se están dando los resultados, pero siento que el equipo y más que nada, el Guti, por ejemplo, ha hecho un trabajo doble para poder apoyar al equipo y eso es bueno“.

El canterano de Chivas, sobre esa labor algo más retrasada y exigente, advirtió a Telemundo Deportes, que “no pasa nada. Para eso trabajo, para eso entreno, para eso me cuido y al final, donde me pongan, lo que me toque hacer, yo lo único que quiero es que gane el equipo y si me tengo que sacrificar, no pasa nada“.