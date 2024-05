La afición de Chivas se encuentra más ilusionada que nunca con la participación del Rebaño en la Liguilla del futbol mexicano; sin embargo, también ya esperan noticias sobre posibles refuerzos de cara al Apertura 2024, en donde el rumor más importante es el que ha surgido en torno a Hirving Lozano.

El Chucky es uno de los futbolistas que despiertan más interés en México y Estados Unidos, por lo que se le ha vinculado con el Guadalajara durante varias semanas por un coqueteo entre ambas partes; sin embargo, el propio futbolista decidió romper el silencio y hablar sobre su futuro.

En las últimas horas se ha mencionado que el destino del atacante del PSV sería la MLS con el San Diego FC, nueva franquicia del balompié estadounidense; sin embargo, Lozano negó rotundamente estar en negociaciones con dicha escuadra, además de que no planea regresar todavía a México, descartando por el momento un posible regreso a México con el chiverío.

“He visto que Cruz Azul, Chivas, San Diego, Los Ángeles y no sé quién más. En este momento estoy aquí en PSV, apenas voy llegando. Aquí la gente del club me quiere mucho y se los agradezco siempre. Voy llegando, no sé qué pase en un futuro, el futbol cambia en cualquier momento y no cierro las puertas a nadie.

“Ahorita estoy aquí, tengo contrato, voy llegando y voy a disfrutar mucho estar aquí. No, en este momento no (no hay nada con San Diego). Ahorita no me veo allá (en México). No le cierro las puertas a nadie, me gustaría regresar en un momento dado a México, pero en este momento estoy aquí y tengo contrato”, explicó en entrevista con TUDN.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca de Liguilla?

A falta de que se dispute el Play-In para definir a los ocho equipos invitados a la Liguilla, el Guadalajara regresará a la actividad hasta el 8 o 9 de mayo para encarar el primer partido de los Cuartos de Final frente al Toluca, en donde el compromiso de Ida será en la cancha del Estadio Akron en horario por definir.