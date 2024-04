La directiva de las Chivas de Guadalajara, encabezada por Fernando Hierro, había emprendido negociaciones con Hirving Lozano. El atacante sería la principal pretensión de los tapatíos en el venidero mercado de pases de la Liga MX, pero un poderoso club se interpuso. Un reporte confirmó que ya trabajan para arrebatarle a los rojiblancos a su ansiado fichaje bomba del verano.

Chucky Lozano apareció este mes de abril como la próxima figura en sumarse al proyecto del argentino Fernando Gago en el Rebaño Sagrado. El extremo se uniría a sus excompañeros de la cantera de los Tuzos: Víctor Guzmán y Érick Gutiérrez, quien prometió convencerlo. Además del joven defensor José Castillo. Una poderosa franquicia californiana de la MLS (Major League Soccer) parece interponerse en las negociaciones.

Lozano, actual figura del PSV Eindhoven de Países Bajos, volvió a ser tendencia este lunes en redes sociales. Aunque lo hizo al otro lado de nuestras fronteras, en la unión americana. Un reporte de Tom Bogert, especialista en el mercado de pases de la MLS, confirmó de “última hora: San Diego FC está en conversaciones avanzadas para fichar a la estrella mexicana Chucky Lozano procedente del PSV, según fuentes“.

La urgente publicación del insider de la MLS refirió que “el trato aún no está cerrado. La transacción rondaría los 12 millones de dólares. Lozano, de 28 años, está a punto de conquistar el título de Liga con el PSV. Protagonizó con ellos y el Napoli en Europa“. Así, confirmó la peor noticia para la directiva de Chivas en el mercado. Esto, debido a que San Diego por ser un nuevo club puede disponer de altas sumas de dinero para contratar jugadores franquicia y así armar su plantel.

El reporte completo de Chucky Lozano a San Diego

El despacho del reconocido periodista Tom Bogert en el sitio The Athletic refirió que “San Diego, club de expansión de la MLS, está en conversaciones avanzadas para fichar a la estrella mexicana del PSV Eindhoven, Hirving Lozano, informaron fuentes con conocimiento de las negociaciones“. Bogert advirtió que “se espera que San Diego pague una cuota de transferencia de alrededor de 12 millones de dólares al club holandés si el acuerdo se concreta, agregaron las fuentes. Lozano se convertiría en jugador franquicia de San Diego antes de su debut en la MLS para la temporada 2025“.

El insider estadounidense aseguró que “el acuerdo aún no está cerrado, pero las fuentes adelantan que San Diego espera anunciado antes del inicio de la Copa América de este verano. En donde Lozano figura para ser un jugador clave con Selección México“. Así, que Fernando Hierro y las Chivas tienen el tiempo contado para convencer de manera definitiva al atacante capitalino.

Así viene la carrera del Chucky Lozano

Hirving Rodrigo Lozano Bahena, de 28 años de edad, colecciona 70 goles con Selección México. Es considerado como la principal estrella activa del Tricolor. Se reincorporó al PSV Eindhoven el pasado verano procedente del club italiano Napoli y ya cuenta con seis goles y tres asistencias en 21 apariciones. PSV ya aseguró el título de la Eredivisie o liga de Países Bajos.

El veloz delantero salió de la cantera del club Pachuca para cumplir su sueño europeo en 2017, cuando se incorporó al PSV. Con los neerlandeses se convirtió en una figura y eso le valió su transferencia al Napoli de la Serie A en Italia. Lozano sobresalió en Nápoles, ayudando a guiar al club celeste a su primer título de liga desde 1989-90, cuando Diego Armando Maradona era la estrella del momento.

¿Qué tiene San Diego FC hasta el momento?

San Diego, de acuerdo al despacho de Tom Bogert para The Athletic, ha firmado tres jugadores hasta el momento. El portero Duran Ferree, además de los daneses Jeppe Tverskov y Marcus Ingvartsen. Ambos refuerzos, actualmente, integran la plantilla del FC Nordsjælland y se unirán para la pretemporada que comenzará en enero de 2025. El club no ha nombrado aún al director deportivo, ni al entrenador. Aunque, The Athletic informó a principios de abril que están en conversaciones con el director técnico del AS Monaco: Carlos Aviña Ibarrola. El club anunció recientemente la contratación del fundador de Alianza de Futbol, Joaquín Escoto, como jefe de su academia.