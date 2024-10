La salida de Fernando Gago de la dirección técnica de Chivas golpeó severamente en el interior de la institución rojiblanca; sin embargo, la visión y el objetivo de la institución no cambia y se seguirá apostando por formar y consolidar jugadores jóvenes, por lo que miles de aficionados piden la llegada de Guillermo Almada.

El entrenador del Pachuca ha despertado el interés en varios clubes y hasta en algunas selecciones, no solamente por su estilo de juego, sino porque sabe trabajar y consolidar a los jóvenes, además de que suele obtener buenos resultados con plantillas jóvenes.

Es por eso que el comunicador, Alejandro Ramírez, reveló que en el chiverío existe una política en el que solamente se enfocarán a buscar a su nuevo timonel en los estrategas que se encuentren sin empleo, es decir, no quieren repetir lo que Boca Juniors les hizo a los tapatíos.

“Guadalajara tiene como política no ir por técnicos que están ocupados en este momento, que tengan contrato. Se semblantean a quiénes no tienen, a quiénes están libres en este momento. ¿Almada? No lo van a buscar, tiene contrato. Guadalajara no quiere que le apliquen la misma”, explicó el reportero en su canal de YouTube.

¿Cuáles de los entrenadores que suenan para Chivas tienen trabajo actualmente?

Durante las últimas horas se han mencionado varios entrenadores; sin embargo, solamente Matías Almeyda y Benjamín Mora son los únicos que están en activo, por lo que serían los primeros descartados con esta política institucional.

¿Quiénes son los entrenadores con más posibilidades de llegar a Chivas?

Hasta el momento, la directiva solamente decidió ganar tiempo con el interinato de Arturo Ortega para el compromiso en Estados Unidos contra el América, por lo que se siguen analizando prospectos, entre los que estarían más adelantados serían Gerardo Espinoza y Robert Dante Siboldi.