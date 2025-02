Hugo Camberos es una de las figuras de Chivas de Guadalajara en lo que va del 2025. El canterano se destaca como una de las grandes noticias del Rebaño, ya que se presenta como un delantero con mucha proyección. Sin embargo, es duda para el partido contra Pachuca por cuestiones de salud.

Las razones que podrían dejar a Camberos afuera de la jornada 8 son: presentó un cuadro de influenza y no participó de algunos entrenamientos durante la semana. Según la información de Jesús Bernal, el delantero jugará o no según cómo se sienta en los momentos previos al partido.

Recientemente, el juvenil platicó con los canales oficiales de Chivas y se mostró orgulloso del trabajo que hizo a lo largo de su incipiente carrera, que cree que es su gran mérito. “Creo que el trabajo que hice es lo que me trajo acá“, afirmó el atacante.

Luego se refirió a lo que fueron sus goles, a favor y en contra, frente a Toluca: “Intenté ayudar a mis compañeros y una mala jugada cambió todo. Pero me quedo con el gol, tengo mucho que mejorar, pero me quedo con el gol. Mis compañeros me dijeron que me quede con el gol, que el autogol solo fue una desconcentración”.

Hugo Camberos es uno de los mejores jugadores de Chivas

El nacido en Autlán de Navarro es el jugador más desequilibrante en el ataque de Chivas. Con tan solo 18 años se presentó con mucho carácter en el primer equipo del Rebaño Sagrado. Camberos es uno de los jugadores que mayor despliegue tiene en la zona ofensiva del equipo de Óscar García Junyent.

Su primer gol con la playera rojiblanca llegó en la séptima fecha, cuando empató de manera parcial el marcador del partido contra Toluca. Camberos definió con un potente remate luego de una buena jugada asociativa. El mal trago llegó sobre el final del partido, cuando marcó un tanto en propia puerta que significó el triunfo para los rivales.