Además de haber sido, en su momento, un jugador importante para Chivas de Guadalajara, Orbelín Pineda lo es para la Selección Mexicana. Desde hace semanas se habla de su posible regreso al Rebaño Sagrado, ya que desde el club lo quieren como refuerzo estrella.

A los 28 años, el Maguito se mantiene en un alto nivel personal. Actualmente representa al AEK Atenas, donde es un jugador titular. En Grecia lo ponderan como un jugador clave, por lo que se preveía que iban a solicitar mucho dinero por su ficha. En los últimos días no hubo avances por su eventual traspaso.

Ahora, quien habló sobre el posible retorno de Pineda al futbol mexicano (donde también jugó en Querétaro y Cruz Azul), fue Javier Aguirre. El director técnico de la Selección Mexicana está conformando su próxima lista de convocados, y el mediocampista que pretende Chivas es una fija. Además, se refirió en conjunto a Roberto Alvarado y Pineda, destacándolos como jugadores.

“Tienen todo el potencial. Me han sorprendido gratamente ambos. Porque tienen su puntito, no te creas, son cabrones. Leí que a Orbelín lo quieren repatriar, pero ojalá se quede por allá (en Europa). Insisto, no tengo nada contra los equipos mexicanos, pero ya que dio el salto que se quede por allá“, comentó el Vasco, dejando en claro que no quiere a Orbe en Chivas por el descenso que significaría dejar Europa por México.

Las chances de Orbelín Pineda de volver a Chivas

Javier Aguirre dejó en claro que para él significaría un deterioro en la carrera de Orbelín Pineda dejar Europa (aunque sea el futbol griego) para volver a México. Pero lo cierto es que ahora mismo se estancó su posible fichaje por Chivas. El propietario de AEK Atenas no quiere desprenderse de él. Además, la competición en Grecia está en marcha y él sigue siendo titular.