Juan Carlos Osorio es el entrenador de los Xolos de Tijuana, pero tuvo un paso en la Selección Mexicana para conducir los destinos en la Copa del Mundo de Rusia en el 2018, por lo cual conoce lo que significa trabajar con jugadores naciones y no descarta que en el futuro tenga la oportunidad de dirigir a las Chivas de Guadalajara.

El Rebaño Sagrado tuvo en el radar al estratega Juan Carlos Osorio hace algún tiempo, pero la realidad es que nada fue oficial, al menos no que se supiera de manera pública, sin embargo, por el momento será complicado que suceda en el futuro cercano, ya que han anunciado a Óscar García Junyet como timonel.

Juan Carlos Osorio, levanta la mano para Chivas

Fue en una entrevista con David Faitelson donde Juan Carlos Osorio explicó parte de lo que le ha dado cierto éxito con los Xolos de Tijuana utilizando a jugadores mexicanos, además de que con el Tricolor también supo sacar lo mejor de cada futbolista para llegar a los Octavos de Final en Rusia donde cayeron frente a Brasil.

Osorio pudo ser DT del Rebaño en el 2019. Foto: Imago7/Hugo Avila

“Sí, tengo que decir que sí (le gustaría dirigir otra vez a un equipo de mexicanos, ya sea selección o Chivas). Nosotros en Xolos, donde estamos muy contentos, muy felices, creo que somos el único club que juega con tantos mexicanos, ya sea iniciando y terminando”.

“Y que los extranjeros que tenemos tienen una participación donde son influyentes en el juego y debe de ser así. Porque cuando tienes a un extranjero en un país que le está dando la oportunidad pues yo creo que tiene que hacer diferencia y la diferencia es clara y concreta, el legado es el recurso humano. Captar, debutar y consolidar jugadores, en este caso mexicanos”, fue algo de lo que comentó Osorio.

Osorio pudo ser DT de Chivas en 2019

De acuerdo a reportes del periodista José María Garrido, fue en el 2019 cuando la dirigencia del Rebaño le ofreció a Osorio la posibilidad de dirigir a los rojiblancos, pero se negó por temas familiares: “Empezó la gestión y Juan Carlos Osorio no lo vio mal, sabe lo que es Chivas. La oferta, en esas primeras pláticas le sedujo, incluso estuvo por acá en Guadalajara. A la hora de trasladar este tema a su entorno familiar de Juan Carlos Osorio, yo no sé por qué, pero hubo una razón tajante desde el entorno familiar y le dijeron: ‘A México no vuelves’, aunque con el tiempo regresó a Tijuana”.