El propietario del Rebaño hizo una declaración hace algunos años atrás, asegurando que no le preocupaba la posible consagración del América.

Las Chivas de Guadalajara llegan a la última jornada del Apertura 2024 con serias chances de quedarse sin un boleto directo en la próxima Liguilla. Después de un semestre con muchos problemas, el Rebaño Sagrado probablemente tenga que pasar por el Play-In, señal de que el equipo no ha competido de la manera que se esperaba. ¿Responsabilidad de Amaury Vergara?

Los fanáticos rojiblancos le vienen pidiendo al propietario de la institución que invierta más dinero para reforzar la plantilla y así poder recortar las diferencias con algunos de los equipos más poderosos que tiene actualmente la Liga MX. De hecho, Amaury Vergara debería de recordar la promesa que hizo hace varios años atrás, cuando el archirival, América, estaba cerca de sumar un nuevo título.

Amaury Vergara prometió alcanzar rápido al América

Hacia fines de 2019, América llegó a la final de la Liga MX contra Monterrey, en un título que al final acabó perdiendo. En ese entonces le preguntaron a Amaury Vergara si le preocupaba una posible consagración de las Águilas, algo que el directivo negó de manera rotunda con una contundente promesa.

“No me preocupa, no me preocupa… Si llegan, los vamos a alcanzar muy rápido”, dijo entonces Amaury Vergara, convencido de que Chivas también tendría sus chances en los años posteriores. Sin embargo, varias temporadas después, América sumó dos nuevos títulos, alcanzando las 15 conquistas, mientras que Chivas se quedó en 13.

El Rebaño pudo convertirse en el más ganador de México tras aquella final que perdió a manos de Tigres UANL. Pero ahora, con dos títulos de distancia y una realidad competitiva que no resulta del todo auspiciosa, Amaury Vergara debería remontarse a sus propias declaraciones para entender que la afición quiere ver a Chivas en lo más alto y para eso, puede que deban tomarse algunas decisiones importantes, como la de salir al mercado en busca de fichajes de renombre.