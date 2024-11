El experimentado futbolista rojiblanco, Jesús Sánchez, ha puesto fin a una larga trayectoria en la que sólo defendió la playera de las Chivas de Guadalajara. El Chapo es todo un ejemplo de amor por los colores y con su retiro, varios recordaron aquel video en el que este regañaba a todos sus compañeros en el vestidor, con unas palabras que demuestran su pasión y su compromiso con la institución.

El 10 de marzo de 2022, en el Estadio Jalisco, Chivas visitó al Atlas para una nueva edición del Clásico Tapatío. El Rebaño, dirigido en ese entonces por Marcelo Michel Leaño, necesitaba los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones y acercarse a los puestos de Liguilla.

Un gol del Piojo Alvarado le daba el triunfo a Chivas, pero sobre el final llegó la igualdad por parte de Julián Quiñones, por lo que a fin de cuentas, el conjunto rojiblanco igualó 1-1 y dejó escapar dos unidades. Aquel día, entonces, el Chapo Sánchez alzó la voz en el vestidor y demostró ser un verdadero líder.

La memorable arenga del Chapo Sánchez a la plantilla de Chivas

“Hoy era un partido especial para dar un golpe en la mesa. ¿Y no lo hicimos por qué? Por los pequeños detalles. Tenemos que dejarnos de mamadas, cumplir con lo que nos toca y ya. Sin poner pretextos, sin quejarnos. Todos los putos días nos quejamos, todos. Ya basta wey, basta. Tenemos que trabajar todos los putos días para ganarnos este pinche lugar y ganarnos la inercia”, dijo de manera enfática Jesús Sánchez, mientras todos sus compañeros le prestaban mucha atención luego del lamentable empate agónico.

Señanlando el escudo de Chivas, el Chapo alzó cada vez más la voz y habló con total sinceridad: “Hay que jugar por esta playera que representa tanto para todos. Y me incluyo eh. A lo mejor a mí me está faltando algo, no estoy jugando. Pero todos hay que dar más. No nos podemos conformar con venir a entrenar. Más, más, más, todos los días más. Este equipo tiene que ser ganador todos los putos días cabrón, todos los putos días”, expresó en unas palabras que representan el sentir de la afición rojiblanca.

“Y yo vengo todos los días con la convicción de ser mejor y romperme la madre, pero todos tenemos que pensar igual. Si no pensamos igual esto no va a salir de donde estamos. Todos tenemos que pensar y jalar del mismo lado, no meternos el pie entre nosotros”, concluyó Sánchez en una emotiva arenga que dejó a las claras su compromiso total con los colores de una institución a la que defendió durante toda su carrera profesional.

El legado del Chapo Sánchez

Ahora, el Chapo Sánchez se despide del futbol profesional, pero su legado continúa. Ese discurso se quedará como una marca de su paso por Chivas, inspirando no solo a sus excompañeros, sino también a las próximas generaciones de futbolistas rojiblancos, que deberán entender la entrega y el profesionalismo que requiere vestir esa playera.