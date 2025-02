El gol anulado a Alan Pulido en el partido entre Toluca y Chivas de Guadalajara generó muchísima repercusión. Además de la polémica suscitada durante la semana, ahora la decisión del VAR de invalidar el gol llevó a que se dieran cambios en la Comisión de Árbitros.

El primero de ellos fue la salida de Armando Archundia como director de Delegaciones Arbitrales y Mentoría. La otra novedad que comunicó la Comisión fue la incorporación de un futbolista al Comité Evaluador del Arbitraje. Edgar Dueñas será parte del grupo que también integrarán el exárbitro Diego Montaño y el exentrenador Miguel España.

Antes de que surgiera la chance del jugador nacido en Guadalajara se habían barajado los nombres de Andrés Guardado y Luis Fuentes. Sin embargo, ambos decidieron continuar con sus carreras profesionales en el futbol. Guardado se mantiene en Club León y Fuentes iría al futbol canadiense.

Édgar Dueñas se suma a la Comisión de Árbitros

“En el marco del proceso de mejora continua en el que se encuentra la Comisión de Árbitros, aprobado por la Asamblea de Socios, se informa que se continúan tomando decisiones que significarán avances en los principales ejes de la estructura de la comisión, entre ellos el administrativo y el tecnológico”, comenzó el comunicado oficial.

Luego, la publicación habló de “la activación de un Comité Evaluador del Arbitraje“, ese Comité estará integrado por “un ex árbitro, Diego Montaño, el ex DT, Miguel España, y el ex jugador, Luis Fuentes. Cabe mencionar que Luis recibió una oferta deportiva que aceptó. Es por esta razón que la Comisión ha decidido incorporar en este Comité a Edgar Dueñas“.

En la polémica por el gol anulado a Alan Pulido, Chivas envió una carta pidiendo explicaciones por el audio del VAR que parecía manipulado. En ese sentido, la Comisión de Árbitros expresó: “En el caso de los clubes del futbol mexicano, queremos garantizar la apertura de puertas y la transparencia de todas las jugadas en las que tengan duda o requieran una explicación a detalle”.