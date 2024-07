Chivas se prepara para el inicio del Apertura 2024 de la Liga MX, mientras el mercado de pases sigue abierto. En medio de esto, reportan la decisión que tomó Jesús Orozco Chiquete ante la posibilidad de salir del Rebaño para llegar al Anderlecht de Bélgica.

Diferentes reportes indican que el Guadalajara mantiene su postura de no vender al defensa a pesar de que haya llegado una oferta competitiva. Según lo informado por Fernando Cevallos el dinero no asombra a la directiva, mientras que Jóvenes Futbolistas Mexicanos no afirman que la postura del club es porque no hay jugador para reemplazarlo.

En medio de todo esto la actitud de Jesús Orozco ni bien llegó a México fue la de no hablar respecto a su posible salida. Sin embargo, reportan que el futbolista quiere salir y que va a condicionar a la directiva para que lo dejen ir a cumplir su sueño de militar en el futbol de Europa.

“¡Jesús Gilberto Orozco Chiquete se quiere ir si o si a Europa, la oferta del Anderlecht de Bélgica está sobre el escritorio de Chivas, el Rebaño no quiere desprenderse del jugador ya que no tiene un sustituto para su posición, pero Jesús quiere cumplir su sueño este verano!”, informó Karina Herrera en X.

¿Juegan Roberto Alvarado, Jesús Orozco Chiquete y Tala Rangel?

Como decíamos, el próximo sábado Chivas recibe a Toluca y uno de los grandes interrogantes es si Roberto Alvarado, Jesús Orozco Chiquete y Tala Rangel juegan en la jornada uno del Apertura 2024. El propio club informó que esta semana se unen al resto del equipo para ser elegibles para la primera fecha.