Por las Chivas de Guadalajara han pasado muchos jugadores que nunca cumplieron con las exigencias del equipo más importante del futbol mexicano, dos de los casos más recientes son los de Cristian Calderón y Alexis Vega, quienes tuvieron que salir de los rojiblancos para explotar al máximo sus cualidades.

Para nadie es un secreto que tanto el Chicote Calderón como Alexis Vega se fueron por la puerta de atrás del Rebaño Sagrado, aunque hay una diferencia que ha estado muy marcada entre ambos una vez que llegaron a sus equipos actuales, ya que el Gru nunca ha hablado mal de los tapatíos y siempre se ha mostrado agradecido con la institución, al menos de manera pública, mientras que el defensor ha lanzado indirectas y se ha burlado del equipo que lo fichó e el 2019.

Demetrio Madero explica el fracaso de Chicote y Vega

Una de las leyendas de Chivas como lo es Demetrio Madero, explicó parte del fracaso que vivieron los dos futbolistas y las razones que los llevaron a quedarse muy cortos en las expectativas, ya que se esperaba mucho de ellos y pocas veces resultaron ser esa solución en sus respectivas posiciones.

Guillermo Mendizábal, Sergio Lugo y Demetrio Madero, a 25 anos del noveno título de las Chivas del Guadalajara. FOTO: IMAGO

“Me da más pena y me da más coraje en los casos como el Chicote Calderón, como Alexis Vega, no me da coraje lo de César el Chino Huerta o lo de Pável Pérez porque son más jóvenes. Que en un momento dado les pesa el entorno o la playera y en otro lado pueden desarrollarse mejor”.

“Pero los que si ya están desarrollados que vienen acá y actúan como jovencitos que andan en la fiesta, descuidándose, no siendo profesionales y llegan a América o a Toluca y empieza a ser profesionales, eso sí me da coraje”, fue parte de lo que indicó Madero en su podcast Guardianes de la Tradición, quien jugó toda su carrera en Guadalajara, fue campeón en 1987 y seleccionado nacional.

El tema del que hablaba Madero con Fernando Quirarte en dicha emisión, salió a colación por la manera en que se han mostrado otro tipo de jugadores fuera del Rebaño como César Huerta, quien recibió pocas oportunidades como rojiblanco y en Pumas de la UNAM logró cumplir su sueño de irse a Europa, pues ahora juega en Bélgica, mientras que Pavel Pérez ha tenido un gran inicio de torneo con Necaxa.