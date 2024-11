La frustración del equipo fue notoria luego de no encontrar los caminos para dañar a San Luis. El Nene protestó contra el juvenil delantero.

Lo que no se vio en Chivas vs. San Luis: Así fue el reclamo de Fernando Beltrán para Yael Padilla

Finalmente Chivas perdió por 1-0 ante Atlético San Luis, en el encuentro correspondiente a la última jornada de la fase regular. El Rebaño se quedó fuera de la Liguilla directa y ahora deberá pasar por el Play-In en busca de un lugar en la Fiesta Grande.

En medio de la frustración por el resultado y el mal rendimiento del equipo dirigido por Arturo Ortega, uno de los momentos que llamó la atención se dio sobre la segunda final. Fernando Beltrán, referente del equipo, le hizo un fuerte reclamo a Yael Padilla, juvenil que fue titular.

El reclamo del Nene Beltrán a Yael Padilla

Sobre los minutos finales, cuando el Rebaño buscaba el gol de la victoria, un avance por la banda derecha terminó en los pies de Yael Padilla, en posición de extremo. El atacante envió el balón al área sin advertir que por el centro, algunos metros atrás, Fernando Beltrán llegaba sin marca.

Beltrán se lamentó en el momento por la decisión de su compañero. Y una vez finalizada la jugada, se volvió hacia él por regañarle la decisión que había tomado. No hubo respuesta alguna de Padilla, quien pareció asumir el error o de seguro prefirió no entrar en polémica.

Nene Beltrán divide aguas en la afición de Chivas

En redes sociales, fueron varios los fanáticos que criticaron al Nene Beltrán por ese regaño, considerando que debía de hablarle mejor al joven de 18 años. Además, el mediocampista viene siendo protagonista de un gran debate, pues cuenta con varios detractores pero también con varios fanáticos que lo respaldan y defienden su calidad.

En líneas generales, no parece ser Beltrán uno de los principales culpables, pues tiene su ascendencia en el equipo y suele ser de los que más intenta. Ayer, incluso, estrelló un remate en el travesaño que pudo abrir el marcador. Sin embargo, el Nene no termina de ser determinante en estadísticas, ya sea con goles o asistencias, además de que no ha podido mostrar su mejor versión en los partidos más importantes.