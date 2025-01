Desde que llegó a Chivas, el defensor José Castillo ha impresionado con su rendimiento y la fiabilidad que transmite sobre el campo. El fichaje proveniente de los Tuzos llegó sin demasiado renombre pero ha tenido una regularidad destacada, a tal punto de convertirse en uno de los jugadores más valorados por la afición rojiblanca.

Castillo, de 23 años, ya comienza a ganarse su lugar en la Selección Mexicana. Aunque llegó para ser recambio en el lateral derecho, se adapta a todos los puestos de la defensa y en todos cumple, dando cuenta de su madurez y sus condiciones. Sin embargo, aún tiene cierto margen de mejora para ser un futbolista todavía más completo de lo que es.

Participación ofensiva, lo único que le falta mejorar a José Castillo

En este inicio de Clausura 2025, Chivas no ha podido contar con Alan Mozo, habitual lateral derecho titular. Esto hizo que José Castillo volviera a su posición orginal en ese sector, más allá de que también los juveniles Miguel Gómez y Mateo Chávez tuvieron minutos en esa zona del campo.

Castillo es una garantía en defensa, pero en ataque no aporta lo que sí Alan Mozo (Imago7)

Y aunque Castillo siempre cumple, siendo una garantía defensiva que casi no concede errores ni desatenciones, aún tiene margen de mejora en lo que respecta a su participación ofensiva. Con balón en los pies, el ex de los Tuzos es un jugador más medido de la cuenta, que no termina por ser agresivo en sus intervenciones o de darle otra velocidad a la jugada como sí lo hace Alan Mozo.

Los números de José Castillo en Chivas

Hasta el momento, Castillo tiene 34 partidos disputados con Chivas y sólo un gol convertido, por Concachampions ante el Forge FC, pero más allá de su no termina de ser un lateral punzante en ataque y que aporte desborde o centros de peligro al área rival.

Algo similar le sucede cuando parte como lateral izquierda, donde tiene el atenuante de que el perfil no le ayuda a dar amplitud o desborde por la banda como sí lo hace Mateo Chávez, su principal competidor. Aunque de todas formas, Castillo parece tener la titularidad asegurada gracias a su dotes defensivos y lo aplicado que es en el marcaje.