El mercado de fichajes de Chivas de Guadalajara ofreció una novedad este domingo, aunque no se trató de un refuerzo, como los aficionados deseaban. La noticia pasó por la salida de Ricardo Marín, quien jugará en Puebla luego de que se haya llegado a un acuerdo de cesión.

Una salida del delantero se preveía desde el momento en el que Óscar García Junyent no lo incluyó para el partido ante Tigres. En la lista de convocados no figuró el nombre del ex Celaya, incluso sin estar Alan Pulido entre los citados, quien todavía no está al 100% en lo físico.

Con la vuelta de Puligol, la presencia de Marín dentro del campo de juego se iba a complicar aún más. Ahora el jugador de 26 años buscará mayor rodaje en Puebla, con la posibilidad de volver al Rebaño Sagrado en un futuro, ya que no se trata de una transferencia definitiva, sino de una cesión.

El dinero que ingresa en Chivas

Al tratarse de un préstamo, la operación podía no incluir un pago de por medio por parte de Puebla, pero en este caso sí es una cesión con cargo. De acuerdo a lo que reveló el periodista Fernando Esquivel en 365Scores, los franjiazules abonarán 500 mil dólares por el préstamo.

Las condiciones del préstamo de Ricardo Marín

Más allá de lo que paga Puebla por Ricardo Marín, hay otras características a destacar en el préstamo. Por ejemplo, Chivas será el club que asumirá casi la totalidad del pago del salario del futbolista. Además, se espera que el día martes el delantero se haga los exámenes físicos para definir el traspaso.

Otros puntos a destacar es que la cesión será por un año, es decir, por todo el 2025. El préstamo no cuenta con opción de compra, por lo que volverá al Rebaño Sagrado cuando Javier Hernández finalice su vínculo con el conjunto tapatío.