Por las Chivas de Guadalajara han pasado algunos jugadores que se van por la puerta de atrás y más tarde terminan expresando su incomodidad o parte de lo que vivieron con la camiseta rojiblanca, la cual está claro que no todos pueden vestir y eso parte de lo que ha demostrado un futbolista como Cristian Calderón.

De nadie fue responsabilidad que el Chicote Calderón no rindiera como se esperaba en el Rebaño Sagrado, ya que terminó siendo titular con prácticamente todos los técnicos con los coincidió, pero su nivel no explotó al máximo, sin embargo, ahora con la camiseta americanista suele burlarse cuando tiene oportunidad, dejando de lado la casa que alguna vez lo tuvo como uno de sus ídolos.

Pero no es el único caso, también han salido a la luz otros nombres como el de César Huerta y Alejandro Zendejas, quien incluso fue parte del plantel campeón en el 2017: “Resulta que el que salió, pero corriendo y sin querer saber nada de Chivas, fue “El Chino” Huerta, cuando su papá le fue a decir al “Tío Richie” (Ricardo Peláez) que ya no querían seguir en el club porque los Chivahermanos lo abucheaban cada vez que tocaba el balón. Tantos años en las Fuerzas Básicas del Guadalajara para que, con Pumas, terminara presumiéndole a su ex que era un jugador “Re-hecho en CU”.

Encuesta ¿Quién te gustaría que regresara a Chivas en algún momento? ¿Quién te gustaría que regresara a Chivas en algún momento? Alejandro Zendejas Chicote Calderón Chino Huerta Por favor, ninguno YA VOTARON 2 PERSONAS

“Otro que le hizo el feo a las Chivas del “Tío Richie” fue Alejandro Zendejas, después de que lo habían rehabilitado de lesiones y se lo trajeron del gabacho al Redil. La realidad es que tampoco dio el ancho, y ya en Necaxa y en el América fue otro cantar. Y qué decir de otro jugador que no perdió su tiempo en mandarle un recadito a Chivas. Por supuesto que hablo de Cristian “Chicote” Calderón, que ganó otro título con el Ame y se los festejó con burlas, nomás porque su ex club no gana ni un torneo de canicas”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla.

El Chino prefirió irse a los Pumas. Foto: Alfredo Lopez/JAM MEDIA)

Amaury Vergara habló del Chino Huerta

Hace unos días, Amaury Vergara, dueño de Guadalajara se expresó con cierto desdén sobre César Huerta, haciendo alusión a su salida a los Pumas de la UNAM en una negociación que incluyó a Alan Mozo, uno de los jugadores más importantes con los que hoy cuenta el entrenador Fernando Gago.

“No se te hace que cuando viene un jugador de otro equipo a Chivas, todo mundo dice que Chivas se refuerza con los jugadores de otros, pero cuando se van otros como este (Chino Huerta) no lo dicen y hasta lo rebautizan y la fregada, como si jamás hubiera pasado nada”, fue lo que comentó Amaury para TUDN.