Las Chivas de Guadalajara formaron a César Huerta, un futbolista que aunque emergió de Verde Valle floreció con los Pumas de la UNAM. Lamentablemente para el Rebaño Sagrado, El Chino fue de esos proyectos de futbolista que no son para un equipo del tamaño del rojiblanco y tuvo que salir de la institución para finalmente demostrar toda su calidad muy lejos de la Perla de Occidente. Ahora, incluso fue buscado desde Europa, dadas sus muestras de brillantez con la pelota al pie.

Se trata de un talentoso extremo mexicano de 23 años, que en el Rebaño Sagrado no tuvo demasiadas oportunidades ni mostró ser un prospecto que valiera la pena aguantar hasta ver materializado su apogeo, a tal punto de que fue enviado como cedido en más de una ocasión como fue con Morelia y Mazatlán. Cansada la directiva de o ver resultados, en julio de 2022, Huerta fue transferido a los auriazules.

¿Qué dijo Amaury Vergara sobre Chino Huerta?

Aunque no hubo demasiada claridad en las negociaciones, se estima que César Huerta llegó a Pumas como parte de la operación que sirvió a Chivas para quedarse con el lateral derecho Alan Mozo. La cotización del atacante en ese momento era de 1.5 millones de dólares, por lo que eso le habría costado a los felinos. Recién con los amigos de TUDN, el dueño del Rebaño Amaury Vergara habló sobre el caso de Huerta, a quien usó de ejemplo sobre cómo se manejan en el futbol mexicano con su club.

“No se te hace que cuando viene un jugador de otro equipo a Chivas, todo mundo dice que Chivas se refuerza con los jugadores de otros, pero cuando se van otros como este (Chino Huerta) no lo dicen y hasta lo rebautizan y la fregada, como si jamás hubiera pasado nada”, fue el comentario de Vergara sobre el ex-Chivas y una clara referencia a la playera blanca que contenía la leyenda “Re-hecho en CU” de Huerta en el juego contra el Rebaño en la Liguilla del Apertura 2023.

Vergara difiere de quienes dice que no tiene un buen plantel

Asimismo, el heredero de Don Jorge Vergara también se refirió a todos esos cuestionamientos sobre la mala decisión en cuanto a refuerzos. Pues asegura que la gente lo critica sin sustento alguno, por lo que hace caso omiso a todos esos señalamientos que solo buscan perjudicar a su institución.

“Tengo que ser muy inteligente en cómo respondo al tema refuerzos o fichajes. Uno, porque se ha convertido en una herramienta para fregar y para cuestionar el equipo que tenemos. Y me parece injusta, porque creo que tenemos un gran plantel y el que me diga que no está de acuerdo… pues no me importa, me vale madres”, afirmó.

En julio de 2022, Chivas tomó una decisión que hoy lamenta, por más que Vergara no lo acepte, pues vendió el 100% de la carta de César Huerta al club de la UNAM. En ese momento, Ricardo Peláez era el director deportivo y puso como prioridad el fichaje de Alan Mozo; no tuvo en cuenta que a futuro el Chino podría finalmente explotar como lo hizo, pues se sabía que contaba con buenas condiciones.