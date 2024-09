Las Chivas de Guadalajara viven en medio de una profunda preocupación por el estado de salud de Javier Chicharito Hernández, quien presentó de nuevo problemas musculares que lo dejarán fuera del partido contra Cruz Azul correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, mismo que se celebrará esta noche en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

En este sentido, la dirigencia y el cuerpo médico del equipo rojiblanco se han mostrado atentos a lo que suceda con CH14, quien cuenta con su propio preparador físico y ha trabajado a lo largo de todos estos meses en el conjunto tapatío con la intención de ponerse a punto, sin embargo ha sucedido todo lo contrario porque suma dos lesiones en menos de dos meses. Ante esta situación un ex-América ha dado su opinión sobre los males que le aquejan a Hernández Balcázar, a quien considera que su veteranía comienza a pasarle factura.

¿Qué dijo Cesilio de los Santos?

“El futbol no te pide tu IFE para poder jugar. Estas lesiones, con la edad que tienes te complica. Ningún cuerpo es igual que otro. Si atacas una lesión en cualquier jugador, la recuperación es totalmente diferente”, comentó Cesilio de los Santos en el programa Punto Final de Fox Deportes.

“Para mí el tema del Chicharito es ese largo periodo de no tener futbol, de no tener competencia, de no tener ritmo, y el tipo aceleró. La ansiedad te come, quiere jugar, ese es el tema del Chicharito y se le empiezan a romper los músculos”, continuó.

¿A qué hora juega Chivas?

De esta manera, otra voz se suma a todas las que le piden a Javier Hernández parar durante el tiempo que sea necesario, pero que no acelere su recuperación, ya que esto le ha traído consecuencias de esta índole en el pasado y, de hecho, en el presente.

El Rebaño jugará esta noche contra Cruz Azul en un compromiso por la Fecha 9 del Torneo Apertura 2024 que se celebrará en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.