Óscar García Junyent tuvo su estreno como director técnico de Chivas de Guadalajara. El español celebró con pasión el gol de Roberto Alvarado, que fue el único del encuentro que tuvo al Rebaño como vencedor por sobre Santos Laguna.

El Clausura 2025 comenzó de la mejor manera para la escuadra tapatía, ya que se pudo sumar de a 3 puntos. A pesar de que hay cuestiones para afinar en el juego, la victoria es una gran noticia para un equipo que había tenido dudas en los partidos amistosos de pretemporada.

García Junyent habló en conferencia de prensa tras vencer a los guerreros. “Estoy muy contento, porque para mí ha sido una victoria muy merecida. Hemos tenido que esperar a la segunda parte para conseguir el gol de la victoria, pero creo que hemos hecho merecimientos para haber marcado mucho antes. Muy orgulloso del equipo”, comentó el entrenador.

Luego, el europeo agregó: “Estoy feliz por el resultado, pero orgulloso por el equipo. Aunque no hubiéramos ganado estaría igual de orgulloso, porque lo que les he pedido antes del partido es que lo dieran todo. Les dije que estaban preparados física, táctica, técnica y psicológicamente para afrontar este partido. Lo único que quería es que dieran el 100% y no puedo encontrar un jugador que no lo haya dado“.

Óscar García y la posibilidad de que Chivas sume más refuerzos

En un momento de la conferencia, Óscar García Junyent fue consultado sobre la chance de que se sumen más refuerzos en el actual mercado de fichajes. “Yo lo que espero es que continuemos jugando así. Sé que el club está haciendo todo lo posible para traer jugadores, pero para mí, a día de hoy, mis jugadores son los mejores y si vienen otros serán los mejores también”, respondió el DT, confirmando que el club sigue buscando refuerzos.