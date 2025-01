Para el exjugador de las Chivas de Guadalajara, Carlos Hermosillo hay un jugador ideal que sería el refuerzo que necesitan los rojiblancos para este 2025, además de la llegada de Alan Pulido y Luis Romo, debido a que requieren futbolistas con calidad para contagiar a los integrantes de la plantilla a sacar lo mejor de cada uno.

En entrevista exclusiva con Rebaño Pasión, Carlos Hermosillo indicó que Efraín Álvarez no es el tipo de futbolista que se requiere como fichaje estelar para la presente campaña, pues considera que Lucas Ocampo sería un elemento ideal a la ofensiva, aunque cabe aclarar que el volante ofensivo es argentino y que la referencia del analista mexicano de Fox Sports simplemente se debe la posición y la personalidad del futbolista de Monterrey.

Carlos Hermosillo tiene la refuerzo ideal para Chivas

“Efraín Álvarez indiscutiblemente es un buen jugador, pero hay jugadores para distintos equipos. Ojalá le vaya bien, que pueda rendir, que dé lo que puede dar porque Chivas lo necesita. Desde mi particular punto de vista, no es un jugador que no me guste. Es muy apático dentro de la cancha, Chivas necesita jugadores como éste el de Monterrey (Lucas Ocampos) el que se lesionó en la Final”.

Álvarez está muy cerca de llegar a Chivas. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

“Necesita jugadores que contagien, que desarrollen garra, que contagien a sus compañeros, no necesitan jugadores apáticos, tiene cualidades (Efraín Álvarez) indiscutiblemente, tiene cualidades, pero a veces siento que es muy apático y desparece mucho dentro de la cancha”, fue parte de lo que explicó el exatacante oriundo de Cerro Azul, Veracruz.

Por otro lado, Carlos Hermosillo también explicó que la hay una sobrepoblación en la medicacancha de Guadalajara, ya que considera que lo que más necesita Chivas son elementos que hagan la diferencia de tres cuartos de cancha hacia el frente.

“No sé quién aconseja a Amaury Vergara, ¿por qué tantos medios? Tiene muy buenos jugadores en mediacancha. Cuado lo que les ha faltado ha sido gol, cómo llegar al área, esa es otra, cómo llego al área, cómo lo genero. Por eso me sorprende muchísimo. Chivas siempre va a ser un equipo del que se va a esperar mucho. Han hecho contrataciones que no necesitan, gastos innecesarios”, indicó Hermosillo.