Algo más de tranquilidad se respira en Verde Valle después de que las Chivas de Guadalajara hayan logrado su primera victoria en el Apertura 2024. Después de un empate y una derrota, el Rebaño Sagrado se impuso por 2-0 en su visita a los Gallos Blancos de Querétaro.

Los dirigidos por Fernando Gago venían de sufrir una dura derrota en su visita a los Xolos de Tijuana, pero lograron recuperarse fuera de casa. Ahora, en su regreso al Estadio Akron, buscarán darle una alegría a su afición, ante un rival accesible en los papeles.

Los convocados de Chivas vs. Mazatlán

De cara al duelo ante los Cañoneros en el Estadio Akron, Fernando Gago no realizó ninguna sorpresa en la lista de convocados. Se mantiene la base que dio forma a las últimas nóminas, mientras que siguen afuera Pavel Pérez -por lesión-, Luis Olivas y Jesús Sánchez.

Chicharito se lanza contra el América

Aunque haya recibido muchas críticas por sus últimos rendimientos sobre el campo, nadie puede negar que Chicharito Hernández es un chivahermano de ley. Recientemente, el histórico delantero le lanzó un dardo al América. Mientras jugaba al Warzone, el ídolo rojiblanco cayó en un zona y le agregó al Gato Ortiz pitando un penal en favor de las Águilas.

Héctor Herrera no llegará a Chivas

Héctor Herrera no será refuerzo de Chivas (Imago7)

Aunque en las últimas horas se barajó la posibilidad de que Héctor Herrera se vista de rojiblanco, muy pronto este rumor parece haber perdido fuerza. A las últimas versiones que señalaban que su fichaje no era viable, se sumó la información de Jesús Hernández, quien aseguró: “Hice varias llamadas y nadie me pudo decir de dónde salió el rumor. Fue humo. No sé de dónde surgió este rumor, pero en este momento Chivas no necesita mediocampistas”. De esta manera, todo indica que el experimentado mediocampista no llegará al Rebaño.