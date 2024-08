Sin duda uno de los momentos más importantes de Chivas en su historia fue con Matías Almeyda como timonel del equipo. Son varios los futbolistas que recuerdan de la mejor manera el paso del argentino y uno de ellos es Miguel Basulto que recordó el gran gesto del exentrenador rojiblanco cuando su padre falleció previo a disputar la final de la Concachampions.

Como se sabe el paso del entrenador albiceleste fue increíble debido a que no paró de ser competitivo. A esto se le suma que se ganó todo tipo de campeonato que se llegó a disputar.

Por otra parte, lo que muchos destacan es la parte humana de Matías Almeyda para que todo el grupo esté unido para ir todos juntos hacia el mismo lado. Esto lo conoce muy bien Miguel Basulto, hoy jugador y capitán de Herediano de Costa Rica.

“Fue un momento muy importante para mí porque tres días antes mi padre tuvo un accidente y falleció. Yo estaba concentrado cuando pasaron las cosas, después al día siguiente Matías Alemyda saca a todo el equipo para darle el pésame a mi familia”, expresó en diálogos con el conjunto Tico, previo al juego contra San Francisco de Panamá por la Copa Centroamericana de la Concancaf.

Y agregó: “Es algo sumamente valioso para mí que se lo voy a agradecer a Matía y a todo el grupo. Cuando sepulté a mi papá regresé a la concentración porque yo también tenía esa ilusión de estar con mis compañeros”. A su vez, recordó el gran gesto de Carlos Calcido y Jair Pereira.

“Ya en el partido fue mucho estar conmigo, estar cerca y cuando somos campeones Salcido y Pereira se me acercan y me dicen que yo tengo que levantar el trofeo. Es algo que se los valoro mucho y se los voy a agradecer mucho porque son dos personas que admiro mucho y que me enseñaron demasiado, pero resalto mucho la calidad de grupo que éramos, muy unidos. Sobre todo a partir de ahí he vivido uno de los momentos más hermosos de mi carrera porque esta acción no soo habla de un equipo sino que también de la familia”, señaló.

Y añadió: “En la parte personal es algo muy bonito porque esu momento desagradable. Con este grupo me tocó vivir muchas experiencias bonitas, ganamos muchos campeonatos y así también como ganamos muchos nos tocó perder, pero tuvimos las agallas de en los momentos difíciles salir adelante. Por eso te digo que al final de cuenta representa un momento único porque al final logramos ser una verdadera familia que se vio demostrado no solamente en una acción que hacen por sino que con otros tres compañeros que pasaron durante el torneo con otros compañeros que siempre fue lo mismo. Ponerse al servicio del compañeras y hacer partícipes a todos”.