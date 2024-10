El analista de la televisora no tuvo reparo a la hora de defender el trabajo que ha hecho el uruguayo.

Las Chivas de Guadalajara tienen en mente a Robert Dante Siboldi como una de sus cartas fuertes para sustituir a Fernando Gago en el banquillo, sin embargo el comentario de un reportero de ESPN hizo enfurecer a Ricardo Ferretti en pleno programa en vivo por considerarlo un entrenador que se ha ido de manera polémica de sus anteriores equipos.

Se esperaba que este lunes el Rebaño Sagrado diera a conocer el nombre de su nuevo estratega, no obstante esto no ha ocurrido aunque los rumores no se han hecho esperar, mientras la dirigencia toma la mejor decisión para elegir al técnico que comande los destinos por lo que resta del Torneo Apertura 2024 donde Gerardo Espinoza también aparece como uno de los fuertes candidatos.

Tuca Ferretti sale en defensa de Robert Dante Siboldi

En uno de los enlaces a Guadalajara con el reportero Jesús Bernal, el comunicador indicó que no hubo mucho movimiento en las oficinas de Chivas porque apenas volvieron los jugadores de Estados Unidos tras perder el Clásico Nacional amistoso, pero al referirse a Robert Dante Siboldi, indicó que podría perder la oportunidad de llegar a los rojiblancos porque se ha ido de manera polémica de la mayoría de los clubes a los que ha dirigido, lo cual desató la furia de Tuca.

“Con todo respeto no estoy de acuerdo contigo que digas ‘de una manera polémica’. Perdón. Lo que te comenta esta persona, dile que está totalmente equivocado, porque es una persona íntegra, íntegra. No tuvieron los pantalones para decirle ‘sabes qué, no te queremos, es todo’”.

“Le inventaron jaladas a un ser humano que les dio mucho. Esto no se vale y que por esto que está diciendo la gente de allá lo está perjudicando en Chivas. Esto no se vale. ¡No se vale! ¡Lo que él hizo en Tigres fue darles y lo que retribuyeron fue calumnias!”, fue lo que comentó Ferretti en pleno programa en vivo enfurecido por el comentario del periodista.

Cabe recordar que hace unos meses Siboldi se quedó sin trabajo en Tigres por haberlo acusado, supuestamente, de contar con gente en su cuerpo técnico que pudo aportar detalles a Monterrey para que los venciera en la Liguilla, no obstante, esto nunca se pudo comprobar y por ende el entrenador y sus auxiliares perdieron el trabajo, pero siguen vigentes en el futbol mexicano y el Rebaño lo contempla para el futuro inmediato.