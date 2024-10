Las Chivas de Guadalajara siguen en la búsqueda de entrenador para lo que resta del Torneo Apertura 2024 y los dos candidatos más fuertes son Gerardo Espinoza y Robert Dante Siboldi, sin embargo el nombre de Matías Almeyda nunca puede quedar de lado, sobretodo en tiempos de crisis como los que atraviesa el conjunto rojiblanco hoy en día.

El Rebaño Sagrado sufrió la irremediable baja de Fernando Gago hace unos días dejando botado el proyecto que inició en el 2024 con Fernando Hierro como director deportivo, por lo cual ya sin ambos personajes dentro de la institución, el dueño Amaury Vergara tendrá que darle un nuevo giro a las decisiones deportivas.

La confirmación de Matías Almeyda que todo Chivas quería escuchar

Y justo en tiempos de crisis es cuando la afición de Chivas desea voltear al pasado para recordar lo que aseguró el Pelado Almeyda cuando se fue del club tapatío: “Yo hoy me voy pero voy a volver, no sé cuando, ojalá algún día tenga mucho dinero y me pueda comprar este club, ahí no me voy más”.

“Yo lo voy a venir a ver, lo voy a venir a ver de verdad porque yo me quedo hincha de Guadalajara, de Chivas, mientras no trabaje estaré en Chivas… perdón no lo puedo olvidar, estaré en Guadalajara viviendo hasta que en algún momento algún equipo me va querer. Muchos decían que me iba para esperar a la Selección de México. Yo tenia dos cláusulas en mi contrato de que me podía ir o a la Selección de México o la de Argentina, no tenía sentido hacer eso”, fue parte de lo que reveló el técnico argentino en su conferencia de despedida en junio de 2018.

¿Cuándo llegará el nuevo técnico de Chivas?

De acuerdo a recientes reportes del periodista David Medrano, será el martes cuando se haga oficial el nombre del nuevo estratega de Guadalajara, que seguramente saldrá de la dupla entre Gerardo Espinoza y Robert Dante Siboldi, algunas versiones colocan con ventaja al mexicano, aunque la experiencia del uruguayo puede ser un factor a tomar en cuenta.

SIbioldi ya fue campeón en dos ocasiones, la primera se dio con Santos Laguna y en el 2023 lo hizo con los Tigres de la UANL, precisamente derrotando al Rebaño en el Estadio Akron. En tanto que Espinoza logró el doblete con el Tapatío el año anterior en la Liga de Expansión y una de sus cartas fuertes es el gran trabajo con jóvenes.