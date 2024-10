El entrenador peruano fue consultado sobre contactos con él desde el Guadalajara y no se guardó nada.

Chivas de Guadalajara se encuentra en la recta final de la búsqueda de su nuevo entrenador luego de la salida de Fernando Gago. Llegan las últimas jornadas de la temporada regular y para el club tapatío es una prioridad definir a un nuevo timonel que pueda conducir al equipo hacia una nueva Liguilla.

Mientras nombres como Robert Dante Siboldi y Gerardo Espinoza aparecen como los principales candidatos que podrían ser anunciados en el corto plazo, en las últimas horas no dejaron de sorprender unas declaraciones de Juan Reynoso.

¿Desde Chivas se contactaron con Juan Reynoso?

El campeón en Cruz Azul como jugador y DT fue consultado por “una llamada de Chivas a tu entorno para preguntar”, y confesó que sí existieron contactos. El peruano casi que se ofreció al llenar de elogios al Rebaño Sagrado, aunque aclaró que no se han vuelto a comunicar con él desde las oficinas de Amaury Vergara.

“Sí se acercó a gente cercana, no sabían que yo estaba en México, mi cuerpo técnico vive aquí, preguntaron porque estábamos supuestamente en el radar. No ha habido nuevamente ninguna comunicación, pero es un club… Hablar de Chivas es casi hablar de la Selección Mexicana […] Decirle no a Chivas sería poco inteligente”, comentó Reynoso en Fox Sports.

Juan Reynoso, con la medalla de campeón de Liga MX con Cruz Azul. (Imago 7)

En este contexto, Juan Reynoso remarcó que se encuentra nuevamente con ganas de volver a dirigir tras su paso por la Selección de Perú, siendo la Liga MX o la MLS sus principales prioridades de trabajo.

“Hasta hace dos tres meses no quería trabajar, terminé desgastado emocional y físicamente y no es ético llevar ese pasivo al nuevo club. Pero desde hace dos meses la verdad tengo unas ganas enormes porque es una liga que conozco la mexicana, o la MLS, como prioridad“, sostuvo.