Llegó el martes y Chivas de Guadalajara continúa en la búsqueda de un director técnico, el cual buscará cerrar lo antes posible para tomar las riendas del equipo en la recta final de la temporada regular del Torneo Apertura 2024. Existen dos candidatos firmes, aunque nuevos nombres vuelven a asomar y sorprender al mundo chivahermano.

En las últimas horas continuaron alimentándose las informaciones que vinculan al Rebaño con Robert Dante Siboldi y Gerardo Espinoza. Además, un comunicado de Ricardo La Volpe sorprendió a todos, así como las últimas declaraciones de Juan Reynoso. ¿Puede haber un tapado para llegar a Verde Valle?

Robert Dante Siboldi y Gerardo Espinoza: ¿Chivas se cierra a ellos dos?

A esta hora, y con información de ESPN, Robert Dante Siboldi y Gerardo Espinoza siguen siendo los dos máximos candidatos a convertirse en nuevo entrenador de Chivas de Guadalajara. El manejo de crisis y la mayor experiencia podrían darle un pie de ventaja al uruguayo que viene de dirigir a Tigres UANL.

El comunicado de La Volpe que sorprendió a todo Chivas

En las últimas horas, las redes oficiales de Ricardo La Volpe publicaron un comunicado: “pronto tomará un nuevo reto y este será una nueva página en su legado. Le deseamos toda la suerte en su próximo proyecto como DT“. El mundo Chivas se alarmó debido a que se encuentra en vilo por la situación de su futuro DT, aunque lo del Bigotón no estaría vinculado a la institución. Este mismo martes el entrenador realiza el anuncio.

Comunicado de “Lavolpismo” sorprendió a todo Chivas

Juan Reynoso se postuló para Chivas

Consultado por la posibilidad, Juan Reynoso marcó en la Liga MX a su prioridad de trabajo y reveló contactos con el Rebaño Sagrado, club que confesó le encantaría dirigir: “Sí se acercó a gente cercana, no sabían que yo estaba en México, mi cuerpo técnico vive aquí, preguntaron porque supuestamente estaba en el radar. No ha habido nuevamente ninguna comunicación, pero es un club… hablar de Chivas es casi hablar de la Selección Mexicana […] Decirle no a Chivas sería poco inteligente“.

¿Un tapado para dirigir a Chivas?

El periodista Jesús Bernal no cerró la chance de que sea un tapado el próximo DT de Chivas, tal y como ocurrió cuando llegó Paunovic, aunque la urgencia por anunciar a un DT no acompaña tanto esta chance. “Lo del tapado no se descarta, porque al final Fran Pérez y Juan Carlos Martínez tendrán que presentar su alternativa y hay que recordar que así llegó Paunovic, no estaba en el radar y ¡pum! De pronto surgió el nombre de Veljko, pero el tiempo les juega en contra“, dijo el reportero.