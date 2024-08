Por las Chivas de Guadalajara pasan varios jugadores que nunca terminaron por explotar sus condiciones y uno de los casos es el de Uriel Antuna, quien se fue del equipo rojiblanco para dar paso a la llegada de Roberto Alvarado, quien ha sido uno de los refuerzos más efectivos en los años recientes.

Fue la mañana del martes 27 de agosto cuando se informó la salida de Uriel Antuna de Cruz Azul para cambiar de aires y enrolarse con los Tigres de la UANL, en uno de los fichajes bomba del mercado de verano en el futbol mexicano, donde el Rebaño Sagrado será uno de los beneficiados de manera directa.

Y es que las Chivas tienen el 50% de la carta del Brujo, razón por la que recibirán alrededor de tres millones de dólares por la transacción a los felinos del norte que son dirigidos por un viejo conocido de los tapatíos, Veljko Paunovic, dejado claro que van con todo por el campeonato en el presente torneo.

¿Qué tuvo que ver Chivas en la salida de Antuna de cruz Azul?

Mucho se ha especulado acerca de lo que Guadalajara obtuvo por el fichaje de Antuna, pues solamente fue un espectador más en toda la negación, aunque siguen en el aire los motivos que orillaron al mundialista mexicano a dejar a La Máquina, donde se le ha visto su mejor rendimiento como profesional, para viajar a la Sultana del Norte.

Antuna no vivió sus mejores momentos en Chivas. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

Fue el periodista David Medrano quien explicó en su canal de YouTube que los rojiblancos no participaron en la decisión del jugador, ni tampoco en las charlas que sostuvieron los cementeros y los universitarios para llegar a un arreglo, aunque ventiló que el delantero ya no estaba a gusto en la capital del país.

“Hay que recordar un detalle importante, Chivas y Cruz Azul son dueños del 50% de Uriel Antuna y de Roberto Alvarado. Cruz Azul recupera suelta un futbolista que no estaba conforme. Chivas estaba así sentado en el sillón miren… de muertito y se va a llevar un billetote. Hoy que Antuna se va a Tigres, micha y micha, para Chivas y Cruz Azul. Si Antuna no estaba cómodo en Cruz Azul en Tigres no la tiene papita”, fue parte de lo que explicó el comunicador.