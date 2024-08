En Chivas están expectantes por lo que sucede en el mercado de pases debido a que tuvieron ingresos sin realizar ningún movimiento. Mientras se habla de la oferta de Flamenco por el Piojo Alvarado, Amaury Vergara sonríe por la millonaria suma que ganará con la venta de Uriel Antuna a Tigres.

En Guadalajara no tuvo el mejor mercado de pases debido a que no llegaron grandes figuras. A esto se le suma que los jugadores que salieron no entraban en los planes de Fernando Gago, quien no recibió fichajes de calidad.

De esta manera, Chivas no tuvo grandes ingresos con el movimiento de jugadores, pero sí con sponsor. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que Amaury Vergara y su club reciben más billetes sin realizar un movimiento.

Se trata de Uriel Antuna, quien sale de Cruz Azul para convertirse en nuevo jugador de Tigres. Como se sabe, el Rebaño Sagrado es dueño de la mitad de su ficha y destapan cuánto dinero recibirá.

“Cruz Azul, Tigres. La cifra mágica que pagarán los felinos a la Máquina por Uriel Antuna serán de 7,5 millones de dólares. El Brujo firmará por 4 años con los norteños. La negociación tardó poco más de tres semanas”, informó Carlos Ponce de León, periodista de Récord, en X.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas por el Apertura 2024?

Como decíamos, Chivas vuelve a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a FC Juárez por la jornada seis del Apertura 2024. El juego se llevará adelante el próximo sábado a las 17:05 en el Estadio Akron.