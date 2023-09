Chivas de Guadalajara tiene serios problemas en el Torneo Apertura 2023. El equipo no ha recuperado el nivel mostrado al inicio de temporada y suma cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria en la Liga MX.

Buena parte de los problemas del Rebaño Sagrado tienen que ver con el terrible momento de sus delanteros. Uno de ellos es Ricardo Marín, quien solo registra un gol en las nueve apariciones que tiene desde su llegada.

El delantero no ha tenido el impacto en la ofensiva de Chivas de Guadalajara; sin embargo, confía en que los goles llegarán. “Sí, obvio. Yo confío en mi trabajo, sé la capacidad que tengo y sé lo que puedo dar“, dijo a Claro Sports.

Marín reconoce que no cuenta con los números esperados tras confirmarse su incorporación al equipo de Veljko Paunovic, pero asegura que solo piensa en prepararse para aprovechar las oportunidades que tenga.

“Sé que no me tengo que enfrascar en eso. Me enfoco en estar listo para cuando me toque la ocasión de gol definir de buena manera”, comentó Marín, quien ha sido titular en ocho partidos del Torneo Apertura 2023.

¿Cuándo juega Chivas?

La próxima cita del Rebaño Sagrado será este martes 26 de septiembre, cuando los de Paunovic jueguen ante Mazatlán en el adelanto de la Jornada 11, luego de los recientes anuncios de la Liga MX al respecto.