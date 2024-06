La reciente noticia del traspaso de Rodolfo Cota al Club América ha sacudido los cimientos de la afición rojiblanca. El guardameta, quien fuera pieza clave en los últimos éxitos de las Chivas de Guadalajara, es ahora visto por muchos seguidores del Rebaño como un traidor a la causa.

Durante su etapa como rojiblanco, Cota se consolidó como uno de los porteros más laureados del club, contribuyendo de manera significativa para la obtención de varios campeonatos. Su partida al acérrimo rival ha dejado un sabor amargo en aquellos que lo consideraban un ídolo.

Bofo Bautista, el gran ídolo de la era moderna

En contraste, muchos fanáticos aprovecharon la oportunidad para realzar la figura de Adolfo Bautista como el verdadero estandarte de la lealtad. A pesar de las adversidades y las tentaciones de otros equipos, el Bofo se mantuvo fiel a las Chivas y siempre vio al América o al Atlas como acérrimos rivales.

Las redes sociales se llenaron de mensajes celebrando la figura del Bofo y recordando momentos icónicos. Por ejemplo, varios recordaron que otro ídolo como Omar Bravo aceptó vestir los colores del Atlas y hasta celebró un gol contra Chivas.

La afición ha hablado y en estos tiempos modernos donde la lealtad parece ser una moneda en extinción, muchos eligen al Bofo Bautista como el único ídolo indiscutible de Chivas. Su legado trasciende los títulos y los goles, pues se trata también de un amor incondicional por los colores rojiblancos.

Bofo Bautista rechazó jugar en América antes de llegar a Chivas

Tiempo atrás, en diálogo con Chivas TV, el Bofo Bautista recordó el momento en que pudo vestirse de azulcrema, algo que rechazó de manera contundente. “Estando en Morelia nos fue muy bien; llegamos a dos finales y en ese tiempo me ofrecieron ir al América, porque andábamos bien Navia y yo. Un representante llegó y me dijo ‘¿no te interesa ir al mejor equipo de México, al América?’ y le dije que no, que el mejor equipo de México era Chivas y no acepté”, recordó el icónico delantero.