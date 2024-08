Chivas se prepara para volver a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a Tigres en su regreso al Apertura 2024 por la jornada cinco. En medio de esto el Wacho Jiménez rompió el silencio para comentar lo duro que fue estar los últimos seis meses en el Rebaño Sagrado.

Está claro que hace un largo tiempo el Guadalajara no terminaba de encontrar el portero ideal para su equipo. Es por esto que la consolidación del Tala Rangel en la portería rojiblanca generó alivio porque comenzó a dar sensación que no se sentía desde hacía mucho: seguridad.

Debido a esto no era casualidad que la afición de Chivas estaba molesta por la performance de Wacho Jiménez cuando se encontraba Veljko Paunovic como entrenador. Es más, cuando se fue los fanáticos del Rebaño Sagrado festejaron su salida a Puebla.

Wacho Jiménez cargó contra la actual directiva de Chivas. (Foto: Imago7)

A más de dos meses de esto, el exportero rojiblanco rompió el silencio para hablar de su salida. En diálogos con Porteros TV, explicó que la pasó mal y que le molestó que la directiva no se haya acercado para decirle cómo era su situación y que no iba a seguir en el equipo.

“El último semestre tal cual no tuve participación en nada. El último partido que salí a banca fue en Concachampions en Canadá. Para lo demás no me tomaron en cuenta porque tenían problemas en el contrato y al final de cuentas me hicieron a un lado. No me gustaron las formas nunca tuvieron el acercamiento de acercarse y decirme tu situación está así y así y no te vamos a renovar”, recordó.

Y agregó: “Sabía lo de mi contrato y mi representante me lo dijo, pero como canterano de Chivas me hubiera gustado que se acercaran a y que te digan las cosas como son. No se me acercaron y no se me dijo nada, fue una cosa que molesto, pero ya esta hermano. Ya pasó”.