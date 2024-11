Chivas piensa en el Clausura 2025 luego del vergonzoso papel que dio en el Apertura 2024. Erick Gutiérrez suena como uno de los jugadores que podría salir en este mercado de pases y un cambio en sus redes sociales levanta más sospechas sobre su futuro inmediato.

A inicios de noviembre Rodrigo Camacho sorprendió al confirmar que el Guadalajara dejaría salir a Guti en el próximo mercado de pases por un insólito motivo . “Son futbolistas (Fernando Beltrán y Erick Gutiérrez) que a la interna del Guadalajara son prescindibles y que no los ven como los pilares ni como futbolistas indispensables. No habría mucho tema para el Guadalajara porque no creen que sean una baja sensible” , señaló el periodista en su canal de YouTube.

Los rumores de su inminente salida de Chivas se volvieron a levantar el pasado sábado cuando le agradeció a la afición con una fotografía en blanco y negro. “Triste y decepcionado de quedar fuera. A seguir trabajando para lo que viene. Gracias Chivas por el apoyo en este tiempo”, escribió en Instagram el mediocampista.

Las sospechas de su ida del Rebaño Sagrado no se atenuaron con el correr de las horas debido a que realizó un cambio en sus redes sociales que indicaría que se va. En su perfil de IG decidió sacar su fotografía del Guadalajara y colocó una de él entrenando en blanco y negro. ¿Adiós?

Chivas buscaría fichar a Jordan Carillo

Ayer por la noche Jesús Hernández dio a conocer que Chivas estaría detrás de Jordan Carrillo, jugador de Santos Laguna. En las últimas horas trascendió que el Guadalajara tiene una gran ventaja para quedarse con su pase porque al jugador le quedan seis meses de contrato.