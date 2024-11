Tras la temprana elminación del Apertura 2024, Chivas se alista puertas adentro para el Clausura 2025. En medio de esta crisis deportiva surge el nombre de Óscar García Junyent como el futuro entrenador del Guadalajara para el próximo año. ¿Cómo lo tomarán los chivahermanos tras el papelón con Arturo Ortega?

El Rebaño Sagrado viene de realizar un vergonzoso papel en el último torneo luego de todo lo que sucedió en los últimos meses. Al pésimo mercado de pases de verano y el adiós tempranero en la Leagues Cup 2024, se le sumó la abrupta salida de Fernando Gago y el papelón vivido en el Play-in contra Atlas.

No es para menos que el Guadalajara ya busque la llegada de un nuevo entrenador para el Clausura 2025 y así comenzar a trabajar de inmediato. Son varios los nombres que se comienzan a barajar, pero todo indica que un DT con sangre europea volverá a ponerse el buzo del Guadalajara.

Se trata del español Óscar García Junyent, quien viene de dirigir a OH Leuven de la Jupiter League. Según lo informado por Omar Villarruel es el candidato que hoy tiene grandes posibilidades de hacerse con la dirección técnica del Rebaño Sagrado.

“Óscar García Junyent SÍ es un fuerte candidato para tomar la dirección técnica de Chivas. Experiencia en Bélgica, Francia, España, Grecia, Austria, Inglaterra, Israel y las inferiores del Barça”, informó en X.

Chivas descartó a Robert Dande Siboldi y a Antonio Mohamed

Omar Villarruel comentó ayer en su cuenta de X que Chivas había descartado la llegada de Robert Dante Siboldi y Antonio Mohamed. “Días clave para el futuro del nuevo DT de Chivas. No Siboldi. No Mohamed. No son opciones. Sé que buscarán cerrar esta semana un técnico que venga de EUROPA. ¿QUIÉN? La pregunta del millón. Mucho hermetismo en el nombre del candidato, como ocurrió cuando llegó Paunovic”, detalló el periodista de TV Azteca.